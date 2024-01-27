После разгрома Вооружённых сил Украины (ВСУ) страна может потерять контроль над ещё четырьмя городами. Об этом сообщил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер.

"Одесса, Николаев, Харьков и Днепропетровск — эти четыре территории находятся за пределами уже существующих областей [входящих в состав России], они, вероятно, тоже станут частью России", — подчеркнул он в стриме ютуб-канала Judging Freedom.

По словам Риттера, если Киев и Запад будут продолжать отказываться от переговоров, Россия выполнит все цели специальной военной операции за счёт военной силы. Более того, при необходимости ВС РФ дойдут до польской границы. Между тем ВСУ используют последние резервы, однако и они скоро закончатся.

"Украина находится на грани того, чтобы остаться ни с чем, и это будет катастрофой для украинских военных, так как уже сейчас видно, что они проиграли", — указал Риттер.