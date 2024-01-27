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26 января, 22:12

"Рискуют не успеть": Ударные темпы перевооружения Российской армии вызвали панику в ЕС

Echos: Темпы перевооружения Российской армии не дают ЕС вооружить ВСУ

Быстрые темпы перевооружения российских войск не позволяют так называемым западным союзникам Украины поставлять киевскому режиму военную технику в нужном количестве, пишет французская газета Les Echos.

По данным издания, по этому поводу в Европе ощущается паника. В связи с тем что перевооружение российских военнослужащих происходит быстрее, чем ожидали европейские аналитики, заложенные ранее в программу помощи Украине сроки необходимо сократить. В статье также утверждается, что если Вашингтон откажется от предоставления поддержки киевскому режиму, то это может привести к серьёзным последствиям, так как усилия Евросоюза по наращиванию оружейного производства остаются беспорядочными и нерегулярными.

"Они сильно рискуют не успеть к следующему российскому наступлению на Киев", — говорится в материале.

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Ранее в МИД РФ заявили, что возможные поставки Нидерландами на Украину истребителей F-16 не окажут влияния на исход спецоперации. Также, по словам дипломатов, накачка оружием многократно увеличивает риск прямого военного столкновения НАТО с Россией.

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Unsplash

Алексей Соловьёв
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