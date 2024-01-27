"Рискуют не успеть": Ударные темпы перевооружения Российской армии вызвали панику в ЕС

По данным издания, по этому поводу в Европе ощущается паника. В связи с тем что перевооружение российских военнослужащих происходит быстрее, чем ожидали европейские аналитики, заложенные ранее в программу помощи Украине сроки необходимо сократить. В статье также утверждается, что если Вашингтон откажется от предоставления поддержки киевскому режиму, то это может привести к серьёзным последствиям, так как усилия Евросоюза по наращиванию оружейного производства остаются беспорядочными и нерегулярными.