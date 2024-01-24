В Киеве в 2024 году ожидают оружие, которого "ещё не было"
Спикер МО Украины Павлюк: Страна в 2024-м получит оружие, которого ещё не было
Киев в 2024 году получит оружие, которого ещё не было. Об этом заявил спикер Министерства обороны Украины Илларион Павлюк в выступлении по итогам онлайн-встречи контактной группы.
"Продуктивная встреча. Поддержка продолжается. <...> В этом году получим оружие, которого ещё нет и которое поможет поражать... логистические узлы", — процитировал его телеканал "Общественное" в телеграм-канале.
По словам чиновника, на встрече, в ходе которой обсуждалось увеличение производства оружия и снарядов, Украине были обещаны "большие пакеты помощи от нескольких государств".
Ранее Лайф писал, что Германия планирует передать Украине шесть многоцелевых вертолётов Sea King. Дата начала поставок пока не известна.
Telegram / Генштаб ЗСУ