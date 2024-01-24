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23 января, 22:50

Германия впервые поставит Украине военные вертолёты

Глава Минобороны ФРГ Писториус заявил о передаче Киеву шести вертолётов Sea King

Германия планирует поставить Украине шесть многоцелевых вертолётов Sea King. Об этом сообщило Минобороны ФРГ в соцсети X (экс-Twitter).

"Sea King — это мощный вертолёт, проверенный временем, который поможет украинцам в разных сферах — от разведки над Чёрным морем до транспортировки военных. Это первая поставка из Германии такого рода", — процитировала пресс-служба слова главы ведомства Бориса Писториуса, произнесённые им на онлайн-встрече контактной группы по обороне Украины.

Дата начала поставок пока не известна. Кроме того, министр отметил, что приоритетной для Киева остаётся ПВО, поэтому необходимо нарастить соответствующие производственные мощности.

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А ранее в Пентагоне раскрыли сроки передачи Киеву первых F-16. По словам помощницы министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер, первоначальную оперативную готовность на Украине планируется обеспечить в 2024 году.

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seaforces.org

Лариса Сафронова
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