Стало известно, в какой город перенесут столицу Украины после поражения ВСУ
Asia Times: После поражения ВСУ столицу Украины перенесут из Киева во Львов
Виды Львова. Обложка © ТАСС / Рамиль Галеев
После поражения ВСУ столицу Украины перенесут во Львов. Об этом сообщает издание Asia Times.
"В последние месяцы наметилась новая стратегия в отношении Украины. Если понимать её правильно, то она призвана справиться с новой реальностью: Украина проиграет войну, и её правительству, возможно, придётся эвакуироваться из Киева", — говорится в публикации.
Авторы отметили, что в США понимают неизбежность провала, поэтому готовят план по переносу столицы Украины во Львов. В издании также подчеркнули, что главой нового правительства Вашингтон планирует назначить начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Кирилла Буданова.
Ранее стало известно, что США не готовят новые поставки оружия для киевского режима. Как сообщили в Белом доме, у Вашингтона попросту сейчас нет средств на эти цели.