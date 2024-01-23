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23 января, 15:49

Стало известно, в какой город перенесут столицу Украины после поражения ВСУ

Asia Times: После поражения ВСУ столицу Украины перенесут из Киева во Львов

Виды Львова. Обложка © ТАСС / Рамиль Галеев

Виды Львова. Обложка © ТАСС / Рамиль Галеев

После поражения ВСУ столицу Украины перенесут во Львов. Об этом сообщает издание Asia Times.

"В последние месяцы наметилась новая стратегия в отношении Украины. Если понимать её правильно, то она призвана справиться с новой реальностью: Украина проиграет войну, и её правительству, возможно, придётся эвакуироваться из Киева", — говорится в публикации.

Авторы отметили, что в США понимают неизбежность провала, поэтому готовят план по переносу столицы Украины во Львов. В издании также подчеркнули, что главой нового правительства Вашингтон планирует назначить начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Кирилла Буданова.

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Ранее стало известно, что США не готовят новые поставки оружия для киевского режима. Как сообщили в Белом доме, у Вашингтона попросту сейчас нет средств на эти цели.

Александра Мышляева
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