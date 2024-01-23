Стало известно, в какой город перенесут столицу Украины после поражения ВСУ

После поражения ВСУ столицу Украины перенесут во Львов. Об этом сообщает издание Asia Times.

"В последние месяцы наметилась новая стратегия в отношении Украины. Если понимать её правильно, то она призвана справиться с новой реальностью: Украина проиграет войну, и её правительству, возможно, придётся эвакуироваться из Киева", — говорится в публикации.

Авторы отметили, что в США понимают неизбежность провала, поэтому готовят план по переносу столицы Украины во Львов. В издании также подчеркнули, что главой нового правительства Вашингтон планирует назначить начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Кирилла Буданова.