Украинский конфликт завершится на условиях России, а ВСУ ждёт полных крах. Таким мнением поделился бывший морской пехотинец Вооружённых сил США Брайан Берлетик.

"Всё это (потери Киева. — Прим. Лайфа) будет продолжаться по всей линии соприкосновения, пока ВСУ не потерпят крах на некоторых участках фронта, а затем не наступит полный коллапс. Это позволит России достичь поставленных целей спецоперации. <…> Конфликт закончится на условиях России", — сказал экс-морпех в эфире своего YouTube-канала The New Atlas.

Также Берлетик подчеркнул, что Запад не в состоянии восполнить потери Незалежной, которая испытывает дефицит как в вооружении, так и в живой силе. Помимо этого, добавил он, союзники Киева попросту не смогут производить так много оружия, как это делает российская сторона.