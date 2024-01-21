"Полный крах и коллапс": В США рассказали, как закончится конфликт на Украине
Экс-морпех США Берлетик: Украинский конфликт завершится на условиях России
Украинский конфликт завершится на условиях России, а ВСУ ждёт полных крах. Таким мнением поделился бывший морской пехотинец Вооружённых сил США Брайан Берлетик.
"Всё это (потери Киева. — Прим. Лайфа) будет продолжаться по всей линии соприкосновения, пока ВСУ не потерпят крах на некоторых участках фронта, а затем не наступит полный коллапс. Это позволит России достичь поставленных целей спецоперации. <…> Конфликт закончится на условиях России", — сказал экс-морпех в эфире своего YouTube-канала The New Atlas.
Также Берлетик подчеркнул, что Запад не в состоянии восполнить потери Незалежной, которая испытывает дефицит как в вооружении, так и в живой силе. Помимо этого, добавил он, союзники Киева попросту не смогут производить так много оружия, как это делает российская сторона.
Ранее стало известно, что США не готовят новые поставки оружия для киевского режима. Как сообщили в Белом доме, у Вашингтона попросту сейчас нет средств на эти цели.
Getty Images / Muhammed Enes Yildirim / Anadolu Agency