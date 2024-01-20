"Полный дурак": В США высмеяли поведение Зеленского в Давосе
Журналист Хайфон: Зеленский выставил себя полным дураком в Давосе
Владимир Зеленский выглядел крайне глупо на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе. Об этом заявил американский журналист Дэнни Хайфон.
"На Всемирном экономическом форуме в Давосе <…> Зеленский выставил себя полным дураком", — сказал он в эфире своего ютуб-канала.
По мнению журналиста, на сей раз Зеленский не был тем, кто мог бы вселить в страны Запада надежду и энтузиазм. Как считает Хайфон, тот приезжал в Давос только для того, чтобы требовать введения новых санкций против России. Отдельно американец отметил, что Зеленский упрашивал западных спонсоров вложить деньги в Незалежную, обещая, что, в случае если они начнут вести свои дела на территории его страны, бизнесмены якобы станут "более успешными".
Как уже писал Лайф, Зеленский принял участие в проходившем с 15 по 19 января Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он выступил с речью перед участниками мероприятия и провёл встречи с главой Госдепа США Энтони Блинкеном, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Последнюю Зеленский, кстати, гордо назвал "своим президентом". Во время нахождения в Давосе он также заявил, что беседовать с премьером КНР Ли Цяном — это "не его уровень". Хотя до этого издание Politico сообщало, что Пекин отклонил просьбу украинской стороны о встрече.
ТАСС / AP / Markus Schreiber