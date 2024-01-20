"Полный дурак": В США высмеяли поведение Зеленского в Давосе

Владимир Зеленский выглядел крайне глупо на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе. Об этом заявил американский журналист Дэнни Хайфон.

"На Всемирном экономическом форуме в Давосе <…> Зеленский выставил себя полным дураком", — сказал он в эфире своего ютуб-канала.

По мнению журналиста, на сей раз Зеленский не был тем, кто мог бы вселить в страны Запада надежду и энтузиазм. Как считает Хайфон, тот приезжал в Давос только для того, чтобы требовать введения новых санкций против России. Отдельно американец отметил, что Зеленский упрашивал западных спонсоров вложить деньги в Незалежную, обещая, что, в случае если они начнут вести свои дела на территории его страны, бизнесмены якобы станут "более успешными".