В Белом доме заметили важные перемены в поведении Зеленского в Давосе
NBC News: Администрация Байдена осталась довольна поведением Зеленского в Давосе
В администрации президента США Джо Байдена остались довольны достаточно сдержанным поведением Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе, пишет NBC News со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника. Указывается, что ранее тот вёл себя куда самоувереннее.
"Обычно энергичный Зеленский предстал более смиренным и не делал публичных призывов о помощи. Эту перемену оценили в администрации Байдена", — говорится в публикации.
Подчёркивается, что, по мнению некоторых чиновников, ранее Зеленский был чрезмерно уверен в себе и "слишком давил" во время выступлений на американский Конгресс.
Ранее американская газета The New York Times писала, что участники Всемирного экономического форума в Давосе настаивали на дипломатическом решении конфликта на Украине. Эту тему затрагивали в том числе европейские чиновники и бизнесмены.
ТАСС / AP / Efrem Lukatsky