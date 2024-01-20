В Белом доме заметили важные перемены в поведении Зеленского в Давосе

В администрации президента США Джо Байдена остались довольны достаточно сдержанным поведением Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе, пишет NBC News со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника. Указывается, что ранее тот вёл себя куда самоувереннее.

"Обычно энергичный Зеленский предстал более смиренным и не делал публичных призывов о помощи. Эту перемену оценили в администрации Байдена", — говорится в публикации.

Подчёркивается, что, по мнению некоторых чиновников, ранее Зеленский был чрезмерно уверен в себе и "слишком давил" во время выступлений на американский Конгресс.