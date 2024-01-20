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20 января, 06:40

В Белом доме заметили важные перемены в поведении Зеленского в Давосе

NBC News: Администрация Байдена осталась довольна поведением Зеленского в Давосе

В администрации президента США Джо Байдена остались довольны достаточно сдержанным поведением Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе, пишет NBC News со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника. Указывается, что ранее тот вёл себя куда самоувереннее.

"Обычно энергичный Зеленский предстал более смиренным и не делал публичных призывов о помощи. Эту перемену оценили в администрации Байдена", — говорится в публикации.

Подчёркивается, что, по мнению некоторых чиновников, ранее Зеленский был чрезмерно уверен в себе и "слишком давил" во время выступлений на американский Конгресс.

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Ранее американская газета The New York Times писала, что участники Всемирного экономического форума в Давосе настаивали на дипломатическом решении конфликта на Украине. Эту тему затрагивали в том числе европейские чиновники и бизнесмены.

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ТАСС / AP / Efrem Lukatsky

Матвей Константинов
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