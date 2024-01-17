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16 января, 21:44

Европейские чиновники в Давосе продвигают дипломатическое решение конфликта на Украине

NYT: На ВЭФ в Давосе призывают к дипломатическому решению конфликта на Украине

С 15 по 19 января в швейцарском Давосе проходит Всемирный экономический форум (ВЭФ), в рамках которого обсуждаются актуальные вопросы политики, экономики и общественной жизни. Как передаёт газета The New York Times (NYT), участники этого мероприятия настаивают на дипломатическом решении конфликта на Украине.

Журналисты рассказали, что европейские чиновники и бизнесмены не обходят стороной эту ситуацию, хоть эта тема и не является доминирующей. По данным издания, представители правительственных организаций и предприниматели из Европы пока ещё продолжают говорить о необходимости поддержки киевского режима, однако в публичном и частном порядке всё же пытаются продвинуть идею невоенного решения этой проблемы.

"Но они также публично и в частном порядке настаивают на дипломатическом прекращении войны", — говорится в материале.

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Накануне официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала недавний визит Владимира Зеленского в Давос. По её словам, итоги состоявшейся в швейцарском городе встречи по Украине в "копенгагенском формате" оказались провальными как для самого Киева, так и для его так называемых западных партнёров.

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president.gov.ua

Алексей Соловьёв
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