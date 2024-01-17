Европейские чиновники в Давосе продвигают дипломатическое решение конфликта на Украине

С 15 по 19 января в швейцарском Давосе проходит Всемирный экономический форум (ВЭФ), в рамках которого обсуждаются актуальные вопросы политики, экономики и общественной жизни. Как передаёт газета The New York Times (NYT), участники этого мероприятия настаивают на дипломатическом решении конфликта на Украине.

Журналисты рассказали, что европейские чиновники и бизнесмены не обходят стороной эту ситуацию, хоть эта тема и не является доминирующей. По данным издания, представители правительственных организаций и предприниматели из Европы пока ещё продолжают говорить о необходимости поддержки киевского режима, однако в публичном и частном порядке всё же пытаются продвинуть идею невоенного решения этой проблемы.

"Но они также публично и в частном порядке настаивают на дипломатическом прекращении войны", — говорится в материале.