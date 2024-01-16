"Призрачные хлопоты": Раскрыто реальное значение форума в Давосе для Зеленского
Журналист Вышинский: Для Зеленского выступление в Давосе является шансом выжить
Для Владимира Зеленского выступление на экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе буквально является вопросом выживания. Об этом в эфире радио Sputnik заявил член Совета по правам человека журналист Кирилл Вышинский.
По его словам, Зеленский попытается сохранить внимание к своей персоне и к Украине, но его шансы малы. Вышинский обратил внимание на то, что ему необходимо вернуться в мировую политику, так как украинская экономика не может содержать то число людей, которое живёт в стране.
Эксперт заявил, что бюджет, утверждённый на Украине на 2024 год, предполагает 50% дефицита. По мнению Вышинского, главный тезис Зеленского: "на войну заработаем сами — прокормите всё наше население".
"Удастся ли ему это — большой вопрос. Последнее его турне по странам Прибалтики, в Литву, где он произносил эти слова, выглядело как истерическая попытка хоть где-то об этом сказать. Теперь попытается через Давос к этому вернуться, но мне кажется, что это призрачные хлопоты", — сообщил Вышинский.
Он также обратил внимание на то, что сам форум в Давосе — это не площадка для выработки серьёзных решений в глобальной политике и никогда ею не была. Журналист назвал это местом, где миллиардеры рассказывают миллионерам о том, как надо правильно жить и управлять миром.
Ранее СМИ также писали: встреча Зеленского по украинской "формуле мира" в Давосе провалилась из-за того, что участники не выработали конкретную позицию перед прибытием украинского лидера.
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