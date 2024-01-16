"Призрачные хлопоты": Раскрыто реальное значение форума в Давосе для Зеленского

Для Владимира Зеленского выступление на экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе буквально является вопросом выживания. Об этом в эфире радио Sputnik заявил член Совета по правам человека журналист Кирилл Вышинский.

По его словам, Зеленский попытается сохранить внимание к своей персоне и к Украине, но его шансы малы. Вышинский обратил внимание на то, что ему необходимо вернуться в мировую политику, так как украинская экономика не может содержать то число людей, которое живёт в стране.

Эксперт заявил, что бюджет, утверждённый на Украине на 2024 год, предполагает 50% дефицита. По мнению Вышинского, главный тезис Зеленского: "на войну заработаем сами — прокормите всё наше население".

"Удастся ли ему это — большой вопрос. Последнее его турне по странам Прибалтики, в Литву, где он произносил эти слова, выглядело как истерическая попытка хоть где-то об этом сказать. Теперь попытается через Давос к этому вернуться, но мне кажется, что это призрачные хлопоты", — сообщил Вышинский.

Он также обратил внимание на то, что сам форум в Давосе — это не площадка для выработки серьёзных решений в глобальной политике и никогда ею не была. Журналист назвал это местом, где миллиардеры рассказывают миллионерам о том, как надо правильно жить и управлять миром.