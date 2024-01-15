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15 января, 09:24

"Разговор ради разговоров": В Кремле прокомментировали встречу в Давосе по "формуле мира" Зеленского

Песков заявил, что обсуждение мира на Украине без участия России лишено смысла

Без России обсуждение мирного урегулирования конфликта на Украине бессмысленно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он назвал прошедшую в Давосе встречу по "формуле мира" Владимира Зеленского "разговором ради разговоров".

"По сути, это разговор ради разговоров — это процесс, который не направлен и не может быть направлен для достижения конкретного результата по очевидной причине — мы там не участвуем. Но без нашего участия обсуждения возможны, но лишены какой либо перспективы", — сказал представитель Кремля.

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Напомним, 14 января в Давосе состоялась встреча по "формуле мира" Владимира Зеленского. Россия не была приглашена на мероприятие. К слову, в ходе него глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что конфликт на Украине невозможно урегулировать без участия Москвы, а политик Ги Меттан и вовсе назвал встречу "фарсом". По данным же Bloomberg, мероприятие закончилось ничем.

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Александр Юнашев
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