"Разговор ради разговоров": В Кремле прокомментировали встречу в Давосе по "формуле мира" Зеленского

Без России обсуждение мирного урегулирования конфликта на Украине бессмысленно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он назвал прошедшую в Давосе встречу по "формуле мира" Владимира Зеленского "разговором ради разговоров".

"По сути, это разговор ради разговоров — это процесс, который не направлен и не может быть направлен для достижения конкретного результата по очевидной причине — мы там не участвуем. Но без нашего участия обсуждения возможны, но лишены какой либо перспективы", — сказал представитель Кремля.