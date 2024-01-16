МИД России назвал провальной встречу по Украине в Давосе
МИД: Итоги встречи в Давосе по Украине оказались провальными для Киева и Запада
Итоги состоявшейся в швейцарском Давосе встречи по Украине в "копенгагенском формате" оказались провальными для самого Киева, а также его западных партнёров. Такое мнение высказала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя прошедшее мероприятие.
В официальном комментарии Захаровой указано, что, несмотря на большее число представленных на встрече стран, она, как и предыдущие, не принесла абсолютно никаких результатов.
"Его итоги, если не считать "семейной" фотографии участников и договорённости о возможных новых встречах, вновь оказались провальными для Киева и его западных хозяев", — сказано в заявлении.
Вместе с этим Киев так и не смог добиться увеличения антироссийского лагеря по результатам мероприятия. Даже коммюнике председателей — Украины и Швейцарии — содержит примечание, что документ не отражает мнения всех участников, подчеркнула Захарова.
Напомним, 14 января в Давосе состоялась встреча по "формуле мира" Владимира Зеленского. Россия не была приглашена на мероприятие. К слову, в ходе него глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что конфликт на Украине невозможно урегулировать без участия Москвы, а политик Ги Меттан и вовсе назвал встречу "фарсом". По информации Bloomberg, мероприятие закончилось ничем.
t.me / МИД РФ