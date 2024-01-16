МИД России назвал провальной встречу по Украине в Давосе

Итоги состоявшейся в швейцарском Давосе встречи по Украине в "копенгагенском формате" оказались провальными для самого Киева, а также его западных партнёров. Такое мнение высказала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя прошедшее мероприятие.

В официальном комментарии Захаровой указано, что, несмотря на большее число представленных на встрече стран, она, как и предыдущие, не принесла абсолютно никаких результатов.

"Его итоги, если не считать "семейной" фотографии участников и договорённости о возможных новых встречах, вновь оказались провальными для Киева и его западных хозяев", — сказано в заявлении.