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Маск выразил надежду на проведение в Швейцарии мирного саммита по Украине

16 января, 07:58
Илон Маск. Обложка © ТАСС / Zuma

Илон Маск. Обложка © ТАСС / Zuma

Американский бизнесмен Илон Маск выразил надежду на проведение мирного саммита по Украине, об организации которого Швейцарию попросил Владимир Зеленский.

"Надеюсь, это произойдёт. Настало время прекратить смерти в окопах", — написал миллиардер на странице в принадлежащей ему соцсети X.

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"Мелкий мошенник": В Сети разнесли Зеленского после заявления о Швейцарии

Напомним, 15 января Владимир Зеленский прибыл в Швейцарию, где планирует в том числе принять участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он уже встретился с президентом страны Виолой Амерд. Она сообщила, что Зеленский попросил Швейцарию организовать мирный саммит по Украине.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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