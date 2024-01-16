Маск выразил надежду на проведение в Швейцарии мирного саммита по Украине

Американский бизнесмен Илон Маск выразил надежду на проведение мирного саммита по Украине, об организации которого Швейцарию попросил Владимир Зеленский.

"Надеюсь, это произойдёт. Настало время прекратить смерти в окопах", — написал миллиардер на странице в принадлежащей ему соцсети X.

Напомним, 15 января Владимир Зеленский прибыл в Швейцарию, где планирует в том числе принять участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он уже встретился с президентом страны Виолой Амерд. Она сообщила, что Зеленский попросил Швейцарию организовать мирный саммит по Украине.