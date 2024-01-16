"Мелкий мошенник": В Сети разнесли Зеленского после заявления о Швейцарии
Зеленский вызвал недоумение пользователей соцсети X одной репликой о Швейцарии
ТАСС / AP / Efrem Lukatsky
Появление Владимира Зеленского в Швейцарии и его слова о поддержке Берном Украины вызвали настоящий гнев и возмущение у пользователей социальной сети X. Некоторые из них напомнили о нейтралитете европейского государства.
"Как это соотносится с традиционным нейтралитетом Швейцарии?" — удивился один из пользователей.
Другой юзер считает, что визит "мелкого мошенника" Зеленского связан с прекращением поддержки со стороны США, из-за чего он вынужден "подлизываться к швейцарцам". А ещё один комментатор напомнил, что Незалежная, будучи государством, не способным прокормить себя самостоятельно, всё время лишь попрошайничает у других стран.
"Надеюсь, что ваши соотечественники встанут и потребуют выборов, чтобы положить конец вашему коррумпированному существованию", — добавил он.
"Просто сдавайся уже, Зеленский. Байден уже ушёл с Украины и теперь бомбит Йемен. Американский народ не хочет иметь с тобой ничего общего", — обратился к украинскому лидеру другой пользователь.
Напомним, 15 января Владимир Зеленский прибыл в Швейцарию, где планирует в том числе принять участие во Всемирном экономическом форуме. Он уже встретился с президентом страны Виолой Амерд, после чего заявил о предоставлении Берном гуманитарной, финансовой и политической поддержки. Тем временем на Украине считают, что эта поездка может закончиться большим политическим конфликтом.