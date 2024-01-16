Появление Владимира Зеленского в Швейцарии и его слова о поддержке Берном Украины вызвали настоящий гнев и возмущение у пользователей социальной сети X. Некоторые из них напомнили о нейтралитете европейского государства.

"Как это соотносится с традиционным нейтралитетом Швейцарии?" — удивился один из пользователей.

Другой юзер считает, что визит "мелкого мошенника" Зеленского связан с прекращением поддержки со стороны США, из-за чего он вынужден "подлизываться к швейцарцам". А ещё один комментатор напомнил, что Незалежная, будучи государством, не способным прокормить себя самостоятельно, всё время лишь попрошайничает у других стран.

"Надеюсь, что ваши соотечественники встанут и потребуют выборов, чтобы положить конец вашему коррумпированному существованию", — добавил он.

"Просто сдавайся уже, Зеленский. Байден уже ушёл с Украины и теперь бомбит Йемен. Американский народ не хочет иметь с тобой ничего общего", — обратился к украинскому лидеру другой пользователь.