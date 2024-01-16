Регион

Уведомления отключены

16 января, 06:31

"Мелкий мошенник": В Сети разнесли Зеленского после заявления о Швейцарии

Зеленский вызвал недоумение пользователей соцсети X одной репликой о Швейцарии

ТАСС / AP / Efrem Lukatsky

ТАСС / AP / Efrem Lukatsky

Появление Владимира Зеленского в Швейцарии и его слова о поддержке Берном Украины вызвали настоящий гнев и возмущение у пользователей социальной сети X. Некоторые из них напомнили о нейтралитете европейского государства.

"Как это соотносится с традиционным нейтралитетом Швейцарии?" — удивился один из пользователей.

Другой юзер считает, что визит "мелкого мошенника" Зеленского связан с прекращением поддержки со стороны США, из-за чего он вынужден "подлизываться к швейцарцам". А ещё один комментатор напомнил, что Незалежная, будучи государством, не способным прокормить себя самостоятельно, всё время лишь попрошайничает у других стран.

"Надеюсь, что ваши соотечественники встанут и потребуют выборов, чтобы положить конец вашему коррумпированному существованию", — добавил он.

"Просто сдавайся уже, Зеленский. Байден уже ушёл с Украины и теперь бомбит Йемен. Американский народ не хочет иметь с тобой ничего общего", — обратился к украинскому лидеру другой пользователь.

"Призрачные хлопоты": Раскрыто реальное значение форума в Давосе для Зеленского
"Призрачные хлопоты": Раскрыто реальное значение форума в Давосе для Зеленского

Напомним, 15 января Владимир Зеленский прибыл в Швейцарию, где планирует в том числе принять участие во Всемирном экономическом форуме. Он уже встретился с президентом страны Виолой Амерд, после чего заявил о предоставлении Берном гуманитарной, финансовой и политической поддержки. Тем временем на Украине считают, что эта поездка может закончиться большим политическим конфликтом.

Матвей Константинов
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • швейцария
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров