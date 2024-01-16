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15 января, 21:59

Страшный конфликт: В Киеве предупредили о последствиях визита Зеленского в Швейцарию

Политолог Соскин: Поездка Зеленского в Швейцарию породит большой конфликт

Поездка Владимира Зеленского в Швейцарию может привести к страшному конфликту, так как проходившее в Давосе мероприятие не могло привести к каким-либо положительным результатам без участия России. Такое мнение высказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в блоге на YouTube-канале.

По словам политолога, ясно что визит Зеленского в эту европейскую страну породит конфликт в политическом сообществе, так как Швейцария прежде всего является нейтральным государством. В то же время экс-советник Кучмы убеждён в том, что на таких встречах без участия России ничего не достичь и присутствовавшие там лица понимали это.

"Никто в этой так называемой "формуле мира" Зеленского не хочет участвовать, потому что в этом бессмысленно участвовать", — заявил Соскин.

"Разговор ради разговоров": В Кремле прокомментировали встречу в Давосе по "формуле мира" Зеленского
"Разговор ради разговоров": В Кремле прокомментировали встречу в Давосе по "формуле мира" Зеленского

Напомним, 14 января в Давосе состоялась встреча по "формуле мира" Владимира Зеленского, на которую не пригласили Россию. В связи с этим во время мероприятия глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что конфликт на Украине невозможно урегулировать без участия Москвы, а политик Ги Меттан и вовсе назвал встречу "фарсом".

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t.me / Zelenskiy / Official

Алексей Соловьёв
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