Страшный конфликт: В Киеве предупредили о последствиях визита Зеленского в Швейцарию
Политолог Соскин: Поездка Зеленского в Швейцарию породит большой конфликт
Поездка Владимира Зеленского в Швейцарию может привести к страшному конфликту, так как проходившее в Давосе мероприятие не могло привести к каким-либо положительным результатам без участия России. Такое мнение высказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в блоге на YouTube-канале.
По словам политолога, ясно что визит Зеленского в эту европейскую страну породит конфликт в политическом сообществе, так как Швейцария прежде всего является нейтральным государством. В то же время экс-советник Кучмы убеждён в том, что на таких встречах без участия России ничего не достичь и присутствовавшие там лица понимали это.
"Никто в этой так называемой "формуле мира" Зеленского не хочет участвовать, потому что в этом бессмысленно участвовать", — заявил Соскин.
Напомним, 14 января в Давосе состоялась встреча по "формуле мира" Владимира Зеленского, на которую не пригласили Россию. В связи с этим во время мероприятия глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что конфликт на Украине невозможно урегулировать без участия Москвы, а политик Ги Меттан и вовсе назвал встречу "фарсом".
t.me / Zelenskiy / Official