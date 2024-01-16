Страшный конфликт: В Киеве предупредили о последствиях визита Зеленского в Швейцарию

Поездка Владимира Зеленского в Швейцарию может привести к страшному конфликту, так как проходившее в Давосе мероприятие не могло привести к каким-либо положительным результатам без участия России. Такое мнение высказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в блоге на YouTube-канале.

По словам политолога, ясно что визит Зеленского в эту европейскую страну породит конфликт в политическом сообществе, так как Швейцария прежде всего является нейтральным государством. В то же время экс-советник Кучмы убеждён в том, что на таких встречах без участия России ничего не достичь и присутствовавшие там лица понимали это.