Зеленский попросил Швейцарию организовать мирный саммит по Украине
Лидер Швейцарии Амерд: Зеленский попросил организовать мирный саммит по Украине
Лидер Швейцарии Виола Амерд сообщила, что Владимир Зеленский обсуждал с ней организацию мирного саммита по Украине. Об этом политик заявила в ходе совместной пресс-конференции в Берне.
"Зеленский спросил меня, не хотела бы Швейцария организовать мирный саммит высокого уровня. Я подтвердила, что мы готовы организовать конференцию", — отметила Амерд.
По её словам, детали, которые касаются мероприятия, "глубоко изучат, чтобы мирный процесс оказался успешным". Отметим, что Зеленский прибыл в Швейцарию с визитом в понедельник, 15 января. На вторник запланировано его выступление в ходе заседания Всемирного экономического форума в Давосе.
Напомним, Всемирный экономический форум в Давосе проходит с 1971 года. 14 января 2024-го там состоялась встреча по "формуле мира" Владимира Зеленского. При этом РФ не пригласили на мероприятие. Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что конфликт на Украине невозможно урегулировать без участия Москвы, а политик Ги Меттан и вовсе назвал встречу фарсом. По данным Bloomberg, мероприятие закончилось ничем.
president.gov.ua