Зеленский попросил Швейцарию организовать мирный саммит по Украине

Лидер Швейцарии Виола Амерд сообщила, что Владимир Зеленский обсуждал с ней организацию мирного саммита по Украине. Об этом политик заявила в ходе совместной пресс-конференции в Берне.

"Зеленский спросил меня, не хотела бы Швейцария организовать мирный саммит высокого уровня. Я подтвердила, что мы готовы организовать конференцию", — отметила Амерд.