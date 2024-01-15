Песков назвал запрет Украины на переговоры с Россией абсурдной ситуацией

Украина сама формализовала для себя запрет на переговоры с РФ, что является абсурдной ситуацией. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Здесь следует не забывать, что Киев сам формализовал для себя запрет на какие-либо переговоры с Москвой. То есть абсурдность ситуации, наверное, конечно, лучше всего понимать, вспоминая этот запрет", — отметил он в беседе с журналистами.