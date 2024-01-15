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15 января, 09:40

Песков назвал запрет Украины на переговоры с Россией абсурдной ситуацией

Украина сама формализовала для себя запрет на переговоры с РФ, что является абсурдной ситуацией. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Здесь следует не забывать, что Киев сам формализовал для себя запрет на какие-либо переговоры с Москвой. То есть абсурдность ситуации, наверное, конечно, лучше всего понимать, вспоминая этот запрет", — отметил он в беседе с журналистами.

Представитель Кремля добавил, что позицию Москвы подтверждал президент Владимир Путин. Песков подчеркнул, что РФ хочет решать проблемы безопасности мирным путём, однако при нежелании Запада и Киева учитывать интересы России по этому вопросу Москва достигает целей через специальную военную операцию (СВО).

"Разговор ради разговоров": В Кремле прокомментировали встречу в Давосе по "формуле мира" Зеленского
"Разговор ради разговоров": В Кремле прокомментировали встречу в Давосе по "формуле мира" Зеленского

Так пресс-секретарь российского лидера прокомментировал состоявшуюся накануне в швейцарском Давосе встречу по "формуле мира" Владимира Зеленского по урегулированию на Украине. В заседании участвовало 83 делегации, но Россия не была приглашена на мероприятие. Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что конфликт на Украине невозможно урегулировать без участия Москвы, а политик Ги Меттан назвал встречу "фарсом". По данным агентства Bloomberg, мероприятие закончилось ничем.

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LIFE / Павел Баранов

Александр Юнашев
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