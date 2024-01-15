Песков: СВО проходит в условиях нежелания Запада считаться с безопасностью РФ

Москва предпочитает решать проблемы безопасности дипломатическим путём, но, учитывая нежелание Запада и Украины брать в расчёт российские соображения безопасности, РФ продолжает специальную военную операцию (СВО). Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Представитель Кремля отметил, что позицию РФ неоднократно подтверждал Владимир Путин.

"Для нас, конечно, предпочтительно достигать наших задач и решать проблемы нашей безопасности мирными средствами, дипломатическими средствами, но в условиях абсолютной невозможности этого, нежелания стран Коллективного Запада, нежелания Украины учитывать наши соображения безопасности мы ведём и продолжаем специальную военную операцию", — указал Песков на брифинге.