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15 января, 09:36

Песков: СВО проходит в условиях нежелания Запада считаться с безопасностью РФ

Москва предпочитает решать проблемы безопасности дипломатическим путём, но, учитывая нежелание Запада и Украины брать в расчёт российские соображения безопасности, РФ продолжает специальную военную операцию (СВО). Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Представитель Кремля отметил, что позицию РФ неоднократно подтверждал Владимир Путин.

"Для нас, конечно, предпочтительно достигать наших задач и решать проблемы нашей безопасности мирными средствами, дипломатическими средствами, но в условиях абсолютной невозможности этого, нежелания стран Коллективного Запада, нежелания Украины учитывать наши соображения безопасности мы ведём и продолжаем специальную военную операцию", — указал Песков на брифинге.

Пресс-секретарь российского лидера добавил, что цели СВО будут достигнуты.

"Разговор ради разговоров": В Кремле прокомментировали встречу в Давосе по "формуле мира" Зеленского
"Разговор ради разговоров": В Кремле прокомментировали встречу в Давосе по "формуле мира" Зеленского

Как сообщал Лайф, 14 января в швейцарском Давосе состоялась встреча по "формуле мира" Владимира Зеленского. Россия не была приглашена на мероприятие. Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что конфликт на Украине невозможно урегулировать без участия Москвы, а политик Ги Меттан и вовсе назвал встречу "фарсом". По данным Bloomberg, мероприятие закончилось ничем.

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LIFE / Павел Баранов

Александр Юнашев
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