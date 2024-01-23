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23 января, 19:55

В Пентагоне раскрыли сроки передачи Киеву первых F-16

В Пентагоне заявили, что Запад планирует передать Киеву первые F-16 в 2024 году

Запад планирует передать Украине первые истребители – бомбардировщики F-16 и необходимое оборудование для их обслуживания в 2024 году. Об этом сообщила помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер.

"Мы нацеливаемся на то, чтобы обеспечить Украине первоначальную оперативную готовность по её программе F-16 в 2024 году", — заявила представитель Пентагона на специальном брифинге по итогам очередного заседания созданной Западом контактной группы по координации поставок Киеву оружия и военной техники.

Она указала, что в программу входит обучение лётчиков, подготовка техников, инфраструктуры, а также запасные части и боеприпасы к истребителям.

На Украине пожаловались на сложность содержания истребителей F-16
На Украине пожаловались на сложность содержания истребителей F-16

Ранее в МИД России заявили, что если истребители F-16 будут использоваться на территории Украины, вылетая с баз НАТО в Европе, то это будет приравниваться к участию в конфликте самого альянса.

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Александра Мышляева
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