В Пентагоне раскрыли сроки передачи Киеву первых F-16

Запад планирует передать Украине первые истребители – бомбардировщики F-16 и необходимое оборудование для их обслуживания в 2024 году. Об этом сообщила помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер.

"Мы нацеливаемся на то, чтобы обеспечить Украине первоначальную оперативную готовность по её программе F-16 в 2024 году", — заявила представитель Пентагона на специальном брифинге по итогам очередного заседания созданной Западом контактной группы по координации поставок Киеву оружия и военной техники.

Она указала, что в программу входит обучение лётчиков, подготовка техников, инфраструктуры, а также запасные части и боеприпасы к истребителям.