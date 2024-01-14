На Украине пожаловались на сложность содержания истребителей F-16

Украине будет весьма непросто содержать западные истребители F-16. Такое заявление сделал представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Полковник отметил, что инфраструктура для воздушных судов из стран НАТО довольно типична. В то же время он указал, что каждый тип авиационной техники — это дополнительная нагрузка на обслуживание и эксплуатацию.

"У нас на сегодня четыре типа советских самолётов, мы хотим ещё брать западный F-16, это всё очень, очень сложно, особенно содержать разные типы техники", — сказал Игнат в эфире украинского телеканала "Рада", добавив, что в перспективе рассчитывает полностью перейти на западную технику.