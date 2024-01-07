В Киеве отказались верить в задержку поставок F-16 из Дании
Полковник ВС ВСУ Игнат: Дания не заявляла о задержке поставок истребителей F-16
Каких-либо официальных заявлений от Дании о переносе сроков передачи Киеву американских истребителей F-16 не поступало. Об этом заявил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Так он прокомментировал сообщения СМИ о задержке поставок самолётов как минимум на полгода.
"Издание Berlingske — оно ссылается на какие-то свои источники. Это сразу вскакивает и становится таким мейнстримом в наших СМИ. Это достаточно чувствительная тема для нас, ведь мы проходим процесс подготовки в очень быстрые сроки", — заявил Игнат в эфире украинского телемарафона.
Представитель ВСУ попросил ориентироваться только на официальные заявления, отметив, что СМИ часто "удивляют непроверенной информацией".
Ранее издание Berlingske, ссылаясь на источник в Минобороны Дании, сообщило, что поставка Киеву истребителей F-16 задерживается до конца второго квартала 2024 года. При этом изначально Копенгаген должен был передать самолёты Киеву приблизительно к Новому году, но что-то, вероятно, пошло не по плану.
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