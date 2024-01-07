Регион

Уведомления отключены

7 января, 12:07

В Киеве отказались верить в задержку поставок F-16 из Дании

Полковник ВС ВСУ Игнат: Дания не заявляла о задержке поставок истребителей F-16

Каких-либо официальных заявлений от Дании о переносе сроков передачи Киеву американских истребителей F-16 не поступало. Об этом заявил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Так он прокомментировал сообщения СМИ о задержке поставок самолётов как минимум на полгода.

"Издание Berlingske — оно ссылается на какие-то свои источники. Это сразу вскакивает и становится таким мейнстримом в наших СМИ. Это достаточно чувствительная тема для нас, ведь мы проходим процесс подготовки в очень быстрые сроки", — заявил Игнат в эфире украинского телемарафона.

Представитель ВСУ попросил ориентироваться только на официальные заявления, отметив, что СМИ часто "удивляют непроверенной информацией".

Ранее издание Berlingske, ссылаясь на источник в Минобороны Дании, сообщило, что поставка Киеву истребителей F-16 задерживается до конца второго квартала 2024 года. При этом изначально Копенгаген должен был передать самолёты Киеву приблизительно к Новому году, но что-то, вероятно, пошло не по плану.

Чешский полковник разбил надежды Киева на перелом после пересадки лётчиков ВСУ на F-16
Чешский полковник разбил надежды Киева на перелом после пересадки лётчиков ВСУ на F-16
Обложка ©

Shutterstock

Наталья Исакова
  • Новости
  • Украина
  • дания
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров