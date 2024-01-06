Передача Данией первых истребителей F-16 Украине задерживается
Berlingske: Дания задерживает отправку первых истребителей F-16 Киеву на полгода
Поставка истребителей F-16 Украине из Дании задерживается как минимум на полгода. Об этом пишет местная газета Berlingske со ссылкой на Минобороны.
Изначально Копенгаген должен был передать истребители Киеву в районе Нового года, однако что-то пошло не по плану.
"По нынешнему графику передача, как ожидается, будет иметь место во втором квартале 2024 года", — сообщили в датском министерстве.
Как уже рассказывал Лайф, ранее о готовности передать Киеву F-16 сообщали Нидерланды, Дания и Норвегия. Экс-министр обороны Незалежной Алексей Резников заявлял, что их боевое применение может произойти весной 2024 года. При этом бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон предупредил, что истребители станут лёгкой целью для российских ЗРК. Несмотря на нехватку кадров в ВСУ, на днях стало известно, что украинских лётчиков будут обучать на бельгийских F-16 в Дании.
ТАСС / AP / Vadim Ghirda