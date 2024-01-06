Передача Данией первых истребителей F-16 Украине задерживается

Поставка истребителей F-16 Украине из Дании задерживается как минимум на полгода. Об этом пишет местная газета Berlingske со ссылкой на Минобороны.

Изначально Копенгаген должен был передать истребители Киеву в районе Нового года, однако что-то пошло не по плану.