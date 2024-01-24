Наносит колоссальный ущерб: Россия объявила охоту на украинские системы ПВО
Эксперт Меркурис: Ракетный удар ВС РФ лишил Украину немецких систем ПВО IRIS-T
Поставленные на Украину из Германии пусковые установки ПВО IRIS-T были уничтожены в результате одного из недавних ракетных ударов ВС РФ. Такие данные привёл британский эксперт Александр Меркурис.
По словам зарубежного аналитика, на зенитные комплексы ВСУ объявлена настоящая охота. Средствам противовоздушной обороны Незалежной регулярно наносится колоссальный ущерб, посетовал он.
"Недавно ракетным ударом были уничтожены системы IRIS-T, отправленные на Украину Германией", — заявил Меркурис на своём YouTube-канале.
Ранее Лайф рассказывал, что российские лётчики нанесли удар высокоточным оружием по местам производства ракет и снарядов для ВСУ, которые и так страдают от острого дефицита боеприпасов. Если ситуация не изменится, через два-три месяца киевский режим останется без оружия, уверены в Белом доме.