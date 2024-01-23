В США сообщили о панике в Европе на фоне неудач украинских военных
Weapons and Strategy: Европу охватила паника из-за провалов ВСУ на поле боя
В США сообщили о панике в Европе на фоне неудач украинских военных. Обложка © Getty Images / Diego Herrera Carcedo
Европейские политики паникуют, так как украинская армия не может ничего противопоставить российской военной силе. Об этом рассказал бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в статье для сайта Weapons and Strategy.
"Европейские и американские союзники Зеленского, всё ещё заявляющие, что хотят предоставить ему желанную военную и финансовую помощь, понимают, что Украина не может противостоять российскому военному давлению. Именно поэтому Европа сейчас в панике, а Вашингтон разрабатывает новую стратегию", — отмечается в публикации.
По словам авторов, на Западе мало верят в победу Украины, но тем не менее не готовы смириться с превосходством России. Поэтому в НАТО всё чаще звучат слова о том, чтобы усилить альянс ради гипотетического военного конфликта с РФ, отмечается в публикации.
Напомним, ранее глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр призвал готовиться к тотальной войне с Россией, которая, по его мнению, произойдёт в ближайшие 20 лет. Военачальник предложил создать систему, позволяющую обучить как можно больше людей на случай боевых столкновений. В Госдуме заявили, что НАТО таким образом запугивает жителей стран Запада.