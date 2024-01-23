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Песков заявил, что Европа выбросила деньги на ветер, помогая Украине

23 января, 14:50
Дмитрий Песков. Обложка © Kremlin.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Kremlin.ru

Европа вложила кучу денег в "победу" Украины, но эти инвестиции себя не оправдали, и сами европейцы понимают данную проблему очень отчётливо. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Европейцы потратили много денег на Украину. В своё время президент [США Джо] Байден назвал это инвестицией в понимании американцев. Если придерживаться точки зрения, что это инвестиция, то она прогорела. Европейцы это очень хорошо понимают, что деньги выбросили на ветер", — пояснил представитель Кремля в беседе с журналистами.

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Ранее западное издание Politico со ссылкой на высокопоставленных собеседников из Евросоюза написало, что многие европейские чиновники в кулуарах называют Украину "чёрной дырой". По их мнению, финансовые вложения в киевский режим уже зашкаливают и совсем себя не оправдывают. Тем временем ЕС готовит план поддержки Украины на 20 миллиардов евро в обход вето Венгрии.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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