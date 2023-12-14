"Чёрная дыра": Европейские чиновники придумали обидное, но честное прозвище для Украины

Многие европейские чиновники в частном порядке называют Украину "чёрной дырой". Об этом пишет Politico со ссылкой на высокопоставленных собеседников из Евросоюза. Они признают, что Венгрия не изолирована в своём мнении о помощи Незалежной и происходящее на Украине уже не является приоритетным для большинства лидеров объединения.

"Сомнения растут... Насколько отчаянна ситуация на поле боя? Сколько ещё денег мы вольём в эту чёрную дыру? Популисты по всей Европе будут седлать эту волну в ближайшие месяцы", — сказал изданию анонимный источник.

А по словам неназванного высокопоставленного дипломата, в Европе уже наметилась новая группа стран, изменившая свою позицию о европейском будущем Украины.