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14 декабря, 07:13

"Чёрная дыра": Европейские чиновники придумали обидное, но честное прозвище для Украины

Politico: Европейские чиновники называют Украину чёрной дырой

Многие европейские чиновники в частном порядке называют Украину "чёрной дырой". Об этом пишет Politico со ссылкой на высокопоставленных собеседников из Евросоюза. Они признают, что Венгрия не изолирована в своём мнении о помощи Незалежной и происходящее на Украине уже не является приоритетным для большинства лидеров объединения.

"Сомнения растут... Насколько отчаянна ситуация на поле боя? Сколько ещё денег мы вольём в эту чёрную дыру? Популисты по всей Европе будут седлать эту волну в ближайшие месяцы", — сказал изданию анонимный источник.

А по словам неназванного высокопоставленного дипломата, в Европе уже наметилась новая группа стран, изменившая свою позицию о европейском будущем Украины.

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ТАСС / EPA / MICHAEL REYNOLDS

Матвей Константинов
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