Какие сценарии СВО привёз Зеленский из Вашингтона Политолог Дмитрий Родионов — о том, какие знаки продолжения конфликта скрываются за критикой Украины на Западе и что происходит на самом деле. 9841 9841 Визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. Обложка © president.gov.ua

Для чего Зеленский посещал США

Во вторник, 12 декабря, состоялся визит главы киевского режима Владимира Зеленского в США. И не стоит думать, что он был абсолютно бессмысленен из-за того, что убедить Конгресс выделить $61 млрд так и не удалось. Едва ли и сам Зеленский на это рассчитывал.

Республиканцы в обеих палатах американского парламента твёрдо гнут свою линию: никакой поддержки Украине, по крайней мере до тех пор, пока Белый дом не примет требования по укреплению границы с Мексикой, а, как заявил накануне советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, Байден готов искать компромисс с республиканской оппозицией на тему безопасности южных границ, но не приемлет ультимативных требований, с которыми увязывается продолжение помощи Киеву.

Когда и кто продолжит финансировать Киев

Республиканцы "оседлали" весьма выгодную для них накануне выборов тему, дело не в том, что они против Украины — тут достаточно напомнить, что именно во времена президентства Трампа было введено максимальное количество антироссийских санкций. А Вашингтон впервые начал снабжать Киев летальным вооружением. Так что возвращение экс-президента в Белый дом и контроль республиканцев над всем Конгрессом принципиально не изменят ситуацию.

Просто потому, что Украина для США — это стратегическая тема, которая позволяет ослаблять и Россию, и претендующую на излишнюю самостоятельность Европу, так что они от неё не откажутся. И вообще, давно известно, что у республиканцев и демократов цель одна, различаются только методы.

Так что деньги Киеву в итоге выделят. Столько, сколько нужно, чтобы продержаться до окончательного формирования новой стратегии. И в этом смысле неважно, кто победит в США: демократы или республиканцы. Важно, победит ли "партия войны" — те, кто за продолжение войны на истощение до конца, или "партия заморозки", которая за сохранение статуса-кво, навязывание России нового "Минска" для переподготовки Киева к новой войне.

Танки Leopard 2, которые отправляет Запад Украине. Фото © Shutterstock

Западные СМИ два последних месяца рисовали нам пессимистические для Украины и оптимистические для нас картинки, согласно которым Киев уже проиграл. Однако в реальности делать такие выводы по меньшей мере преждевременно.

Да, "контрнаступление" выдохлось окончательно, и имеющихся у ВСУ сил уже точно не хватит на вторую попытку. Вопрос стоит в том, хватит ли их на оборону в условиях отсутствия решительного контрнаступления ВС РФ.

Вчера стало известно о полном освобождении Марьинки, полное освобождение Авдеевки, думаю, тоже вопрос ближайшего времени. Однако следует признать, что сегодня перед нами даже не стоит вопрос об освобождении Славянска и Краматорска, не говоря уже об отбрасывании ВСУ за Днепр, что можно было бы считать только началом победной кампании. Задача ВСУ в этих условиях упрощается до того, чтобы не дать России серьёзно продвинуться, и не следует забывать о том, что обороняющийся всегда в более выгодном положении, чем атакующий.

Западная "партия войны" готова перевооружить Киев

На прошлой неделе первый заместитель помощника американского президента по нацбезопасности Джонатан Файнер, выступая на Аспенском форуме по безопасности, заявил, что США рассчитывают на проведение переговоров между Россией и Украиной в конце следующего года на условиях Киева.

"Мы бы хотели, чтобы в конце будущего года украинцы оказались на таких позициях, при которых России пришлось бы принимать решение: или они [россияне] должны сесть за стол переговоров на условиях, приемлемых для Украины и опирающихся на Устав ООН, диктующий суверенитет и территориальную целостность Украины, всей территории Украины, или они будут иметь дело с более сильной Украиной, опирающейся на более мощную промышленную базу в США и Европе и внутри Украины, а также более способной вновь предпринять наступление", — сказал он.

Если учесть, что министр обороны США Ллойд Остин после переговоров с Зеленским пообещал создать на Украине вооружённые силы, способные в будущем сдерживать Россию, то складывается ситуация, что после больших потерь в живой силе и технике Запад продолжает считать, что Украина может стать более сильной. По словам главы Пентагона, Вашингтон полон решимости помочь Киеву добиться успехов на фронте и намерен вместе с союзниками расширить и консолидировать возможности украинской армии вести боевые действия.

Члены 173-й воздушно-десантной бригады армии США демонстрируют методы ведения боевых действий в городских условиях. Фото © Getty Images / Sean Gallup / Staff

И это не блеф, вот ещё интересное сообщение — от The New York Times: "Пентагон отправит на Украину генерал-лейтенанта Антонио Агуто для разработки новой военной стратегии". По информации газеты, тот проведёт на Украине "долгое время", чтобы проработать рекомендации, которые предлагают США. Сообщается, что ВСУ и Пентагон проработают новую стратегию в январе на основе подхода "удерживай и наращивай".

То есть речь идёт о стратегии сдерживания потенциального российского наступления, изматывания ВС РФ и постепенного улучшения позиций. Но ведь у ВСУ элементарно не хватает снарядов, а западные политики постоянно жалуются, что у них у самих истощены запасы.

Но, оказывается, это не мешает произвести новые. Просто ВПК Европы и США ранее был "заточен" на производство того, что продавалось, а основные покупатели не вели затяжных войн и снаряды в большом количестве им не были нужны. Но ведь этот подход можно изменить. И деньги для этого есть, просто некоторые политики будут тормозить их выделение, но и эта проблема решаема. На днях глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что, несмотря на разговоры об усталости ЕС от украинского конфликта, его "заморозка" стала бы контрпродуктивным шагом и вызвала бы обратный эффект.

Вот вам ответ "партии войны", представители которой до сих пор находятся у власти не только в "локомотивах" ЕС, но и в большинстве стран Европы.

Зеленский в США договорился с производителями оружия

Да, ещё об эффективности визита Зеленского в США. Один из кандидатов в президенты, известный своей критикой курса на поддержку Украины, Роберт Кеннеди-младший в своём аккаунте в соцсети продемонстрировал видео украинского лидера, на котором тот запечатлён в окружении представителей американского оборонпрома. По словам Кеннеди-младшего, во время своего визита в США Зеленский "встречался с пентагоновскими подрядчиками ВПК". Кроме того, он задался логичным вопросом, стали бы США отправлять Бориса Джонсона для срыва предварительной договорённости о мире в апреле 2022 года, если бы на Украине действительно велась оборонительная война.

Президент США Джо Байден (справа) и президент Украины Владимир Зеленский (слева) во время встречи. Фото © ТАСС / AP / Evan Vucci

Кстати, всем тем, кто наивно верит в то, что республиканцы выступают против войны, хочу напомнить, что именно в этой партии традиционно сильно военное лобби.

Впрочем, это не главное. Главное — то, что Украина выполняет крайне важную функцию ослабления России и раскалывания Европы, которая стала слишком мощной экономически и политически, сохранять над ней контроль все труднее, а война с незапамятных времен — лучшее средство контроля.

Война на истощение, "заморозка" или втягивание в конфликт Европы

Как утверждает словацкое издание Hlavný dennik, Вашингтон стоит перед выбором: "заморозка" или продолжение войны, что чревато поражением Украины, поэтому существует третий вариант — расширение вооружённого конфликта на всю Европу. По мнению автора, стравив Россию с Евросоюзом и тем самым уничтожив последний, США бы сами выиграли и спаслись от собственного разрушительного кризиса.

Конечно, мнение издания одной из наиболее скептически настроенных по отношению к Украине стран можно не воспринимать всерьёз, но о потенциальной выгоде Вашингтона от втягивания Европы в полноценную войну говорят не первый день и не в одной Словакии.

Помощь ВСУ на Западе не закончится, полагают эксперты. Фото © Getty Images / Libkos

Даже если наиболее пессимистичный для Европы вариант не осуществится, следует понимать, что полноценной "партии мира" (то есть выступающей за прекращение поддержки Украины) ни в ЕС, ни в США пока не предвидится. Сегодня в западном дискурсе решается вопрос: продолжать воевать с Россией на истощение "до последнего украинца" или любой ценой навязать невыгодные переговоры о заморозке (а в нынешней позиции любая заморозка для нас невыгодна), чтобы переподготовить Украину к новой войне.

Об итогах этой дискуссии можно будет судить по итогам борьбы за власть на Украине: если Запад заменит Зеленского на Залужного — это будет сигнал готовности к "заморозке", если останется Зеленский — это знак настроя на продолжение войны.

А деньги и оружие Киеву рано или поздно дадут в любом случае. Это надо просто принять как данность, единственный способ изменения которой — ликвидация самого субъекта противоречий.

Авторы Дмитрий Родионов