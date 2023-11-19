Что означает сделка с Россией, которую начали обсуждать на Западе Политолог Дмитрий Родионов — о том, как Запад подошёл к точке невозврата в вопросе украинского конфликта и к каким решениям подталкивает Киев. 14573 14573 К каким решениям Запад подталкивает Киев. Обложка © Getty Images / Vlada Liberova / Libkos

За последний месяц тема Украины начала стремительно покидать медийное пространство западных СМИ. Если политики ещё пытаются сохранить градус киевской повестки, то сами издания пишут о Незалежной чаще в негативном ключе и призывают главу режима принять реальность и победу России. Главным хедлайнером стал ближневосточный конфликт, Украине на этом поле делать нечего.

Очевидно, связано это ещё и с тем, что от Украины многие устали. Особенно после провального контрнаступления, на которое возлагалось столько надежд в начале лета. Тогда западная пресса активно обсуждала, каких успехов может добиться Киев благодаря натовскому оружию. После нашумевшего интервью главкома ВСУ Валерия Залужного, который констатировал тупик, западная пресса вынуждена признать поражение Украины и отсутствие перспективы победить Россию.

Причины поражения Украины, которые заметил Запад

США и другим странам Запада пора распрощаться с "магической верой" в поражение России и перейти к стратегии долгосрочного сдерживания, пишут в колонке для американской The Wall Street Journal экс-сотрудник Национального совета по разведке США Юджин Румер и бывший чиновник Белого дома Эндрю Вайс. Ранее всё та же WSJ, анализируя итоги последних дней СВО, пришла к выводу, что следующая фаза конфликта грозит обернуться поражением для Украины.

В мире наблюдаются негативные для Киева тенденции, пишет французская Le Monde. По мнению автора, поражение Украины становится всё реальнее, поскольку не хватает людей и оружия, кроме того, Киеву приходится конкурировать с Израилем за поддержку Запада. Для "идеального шторма", уверен автор, не хватает лишь Дональда Трампа на посту президента США.

О том, что вероятная победа Трампа на грядущих американских выборах также добавит преимущество российской стороне, говорит в подкасте для The Guardian журналист Люк Хардинг. Сам за себя говорит заголовок: "Путин взял верх на Украине". По словам журналиста, ситуация на Украине по-прежнему складывается в пользу Москвы. "Время играет в пользу Путина, время на его стороне, а не Киева", — подчеркнул он.

США и другим странам Запада пора распрощаться с "магической верой" в поражение России. Фото © Getty Images / Kostya Liberov / Libkos

План Кремля по боям за Авдеевку, похоже, работает, и эти бои всё больше напоминают печально известную битву за Бахмут, которую выиграл Путин, пишет Bild. Правда, немецкий автор оставляет Киеву шанс: единственной надеждой президента Украины Зеленского в борьбе с Россией остаётся вооружение Запада, в том числе из США и Германии. О том, что США и Германия уже расписались в том, что в дальнейшем вооружать Украину им нечем, он умалчивает.

За продолжение вооружения Украины любой ценой выступает обозреватель The Washinghton Post Макс Бут. — У нас нет другого выбора, кроме как продолжать поддерживать украинцев <…> Русские попытаются сломить Украину зимой <…> Мы должны предотвратить это <…> В более широком смысле Запад должен предоставить Залужному то, что ему нужно.

А вот из редакционной колонки той же WP на первый план выносится предстоящая сделка с Россией. — В конце концов Украина может столкнуться с реальностью того, что ей необходимо вести переговоры с российским врагом, готовым бесконечно жертвовать сокровищами и жизнями на поле боя. Эта точка ещё не достигнута, но Запад должен предоставить Украине рычаг для заключения максимально выгодной сделки, если придёт время. И этот рычаг означает сохранение шанса Украины выжить и развиваться как процветающая европейская демократия, а не как вассал Кремля.

Конечно, таких оценок, содержащих уже совершенно иррациональные (несмотря на очевидный провал ВСУ) призывы продолжать поддержку Киева, немало. Что это: отчаяние или работа лоббистов — производителей оружия, которые, по сути говоря, являются единственными бенефициарами конфликта? Это отдельный вопрос.

Роль Зеленского

Но есть и те, кто принимает реальность и призывает принять её Киев. Так, британский The Spectator отмечает, что на фоне ослабевания поддержки со стороны стран Запада Зеленскому предстоит посмотреть правде в глаза и признать своё поражение. По мнению автора, европейские страны устали от украинского конфликта, который не может разрешиться даже при миллиардной помощи Запада. Авторы также уверены, что Зеленский должен быть честен перед своим народом, иначе ему как минимум грозит политическое поражение и потеря президентского поста.

Сам Зеленский в интервью агентству Bloomberg утверждает, что опасается "нового Майдана", который якобы планирует устроить Россия. Надо полагать, что Зеленский всё же не дурак и понимает, что никакая Россия заниматься его свержением не будет. Единственный, кто это может сделать, — Запад, так что "месседж" украинского президента тут обращён именно к нему.

Очевидно, эти опасения небезосновательны. Как утверждает обозреватель Telegraph Кон Кафлин, западные политики устали от требований Киева, сговорились против Зеленского и хотят его предать. По мнению Кафлина, администрация Байдена мало заинтересована в том, чтобы конфликт продолжался в следующем году на фоне президентских выборов в США.

Зеленский опасается "нового Майдана". Фото © Getty Images / Alex Zea / Europa Press

Наверное, не просто так американские СМИ ранее написали о конфликте Зеленского с Залужным, вероятно, готовя информационную почву. И вот теперь бывший помощник замминистра обороны США Стивен Брайен в статье для издания Asia Times утверждает, что Зеленский готовится устранить главкома Залужного, которого считает опасным политическим соперником.

Тот же Брайен на прошлой неделе выдвигал версию о том, что реальную угрозу для Владимира Зеленского также представляет глава украинской разведки Кирилл Буданов, который может возглавить заговор генералов против президента с целью заключить мир с Россией.

Впрочем, о мире с Россией как о неизбежности и единственном варианте не дать Москве получить ещё больше территорий Украины уже также пишут западные журналисты. В начале ноября американский канал NBC сообщил, что США и европейские чиновники "начали спокойно" обсуждать с Украиной переговоры с Россией и то, от чего ей, вероятно, придётся отказаться для мирного урегулирования конфликта.

NBC отмечает, что в центре внимания администрации Джо Байдена находится вопрос обеспечения украинской армии людьми. США и союзники могут предоставить Украине оружие, "но, если нет компетентных сил для его использования, это не принесёт большой пользы". Кроме того, телеканал отметил снижение общественной поддержки Украины в США. Так 41% американцев считают, что США делают слишком много для Украины, в то время как три месяца назад таких людей было 24%.

Мир начал уставать от поддержки Украины и от украинского конфликта в целом, пишет The Financial Times, и уже сомневается в целесообразности поддержки Киева на фоне его непреклонного стремления и далее воевать с Россией даже тогда, когда всем уже ясно, что вернуть контроль над утраченными территориями невозможно, а боевые действия не могут продолжаться бесконечно.

Прямым текстом согласиться на потерю территорий (пусть временно) призывает Зеленского в своей статье для Bloomberg бывший главнокомандующий вооружёнными силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис, предлагая заморозить конфликт по "корейскому сценарию".

О том, что западные лидеры тихо предупреждают Зеленского, что время работает не на стороне его страны, сообщает журнал Time. Несмотря на споры в Вашингтоне по поводу финансирования Украины, США, вероятно, смогут предоставить ещё какую-то помощь, но неопределённость относительно будущей поддержки со стороны США крепнет.

При этом, как пишет автор материала, союзники предупреждают Зеленского о проигрышной позиции Украины, однако попытки заставить его начать переговоры с Путиным пока ни к чему не приводят.

Вернее, очевидно, приводят они к противоположному результату. В уже упомянутом интервью Bloomberg Зеленский вновь пытался заверить западных союзников в необходимости продолжения поддержки, несмотря на то что конфликт "зашёл в тупик", и пригрозил им, что, если они не помогут, ВСУ начнут отступать.

Впрочем, похоже, американцам уже нет особого дела до Зеленского, ведь их задача — не дать России продвинуться дальше. И если Зеленский не подпишет мирное соглашение, то это сделает за него кто-то другой.

Запад хочет спасти для себя остатки Украины

По мнению отставного капитана Корпуса морской пехоты США Мэтью Хо, которое он высказал в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive, по окончании конфликта Украина перейдёт под контроль крупных американских компаний и перестанет существовать как суверенное государство.

— Мы видим, что восстановление после конфликта складывается таким образом, что оно будет финансироваться JPMorgan, Goldman Sachs, BlackRock. Уолл-стрит зайдёт туда и будет обладать Украиной, — заявил он, добавив, что многие из западных компаний уже нарастили своё присутствие в украинской экономике. В любом случае очевидно, что уже в ближайшем будущем места Зеленскому не находят ни на Украине, ни на Западе.

Авторы Дмитрий Родионов