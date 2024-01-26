В МИД РФ оценили влияние поставок F-16 Киеву на исход спецоперации

Возможные поставки Нидерландами на Украину истребителей F-16 не окажут никакого влияния на исход спецоперации (СВО), однако накачка оружием многократно увеличивает риск прямого военного столкновения НАТО и РФ. Об этом сообщили в пресс-службе МИД России.

"Слышали заявления нидерландских официальных лиц о готовности передать Украине истребители F-16. Есть утечки и относительно количества планируемых к поставке машин, и возможных сроков. Но в любом случае для России очевидно, что никакого влияния на ход СВО эти очередные поставки не окажут", — говорится в сообщении дипломатического ведомства.