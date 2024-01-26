В МИД РФ оценили влияние поставок F-16 Киеву на исход спецоперации
МИД РФ: Возможные поставки ВСУ самолётов F-16 не окажут влияния на ход СВО
Возможные поставки Нидерландами на Украину истребителей F-16 не окажут никакого влияния на исход спецоперации (СВО), однако накачка оружием многократно увеличивает риск прямого военного столкновения НАТО и РФ. Об этом сообщили в пресс-службе МИД России.
"Слышали заявления нидерландских официальных лиц о готовности передать Украине истребители F-16. Есть утечки и относительно количества планируемых к поставке машин, и возможных сроков. Но в любом случае для России очевидно, что никакого влияния на ход СВО эти очередные поставки не окажут", — говорится в сообщении дипломатического ведомства.
Там напомнили, что западная бронетехника сгорела во время провалившегося контрнаступления Украины летом 2023 года. В министерстве добавили, что власти Нидерландов и их партнёры по "коалиции истребителей" всё глубже вязнут в украинском конфликте. По сути, они становятся соучастниками военных преступлений киевского режима, пояснили в МИД.
Как уже рассказывал Лайф, ранее о готовности передать Киеву F-16 сообщали Нидерланды, Дания и Норвегия. Экс-министр обороны Незалежной Алексей Резников заявлял, что их боевое применение может произойти весной 2024 года. При этом бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон предупредил, что истребители станут лёгкой целью для российских ЗРК. Запад планирует передать Украине первые F-16 и необходимое оборудование для их обслуживания в 2024 году, сообщили в Пентагоне. В программу входит обучение лётчиков, подготовка техников, инфраструктуры, а также запасные части и боеприпасы к истребителям.
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