Закарпатская область готовится покинуть состав Украины, так как венгерское население выступает против национальной политики Киева. Об этом рассказал бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону.

"Это конец Украины. Венгры в Закарпатье уже говорят: "Нам не нравится жить под руководством бандеровского нацистского правительства. Мы не рады тут жить". Как только всё начнёт разваливаться, венгры придут и заберут кусочек. То же самое сделают и поляки", — сообщил Риттер.

Он предположил, что Украина перестанет существовать как большое государство с экономическим и политическим потенциалом, оставив от себя небольшую республику с маленькой экономикой, которая будет зависеть от дотаций Евросоюза.