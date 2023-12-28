"Мы не рады тут жить": Стало известно, какой регион намерен отделиться от Украины
Экс-разведчик ВС США Риттер: Закарпатье готовится отделиться от Украины
Закарпатская область готовится покинуть состав Украины, так как венгерское население выступает против национальной политики Киева. Об этом рассказал бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону.
"Это конец Украины. Венгры в Закарпатье уже говорят: "Нам не нравится жить под руководством бандеровского нацистского правительства. Мы не рады тут жить". Как только всё начнёт разваливаться, венгры придут и заберут кусочек. То же самое сделают и поляки", — сообщил Риттер.
Он предположил, что Украина перестанет существовать как большое государство с экономическим и политическим потенциалом, оставив от себя небольшую республику с маленькой экономикой, которая будет зависеть от дотаций Евросоюза.
Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что в скором времени произойдёт территориальный развал Украины. По его словам, уровень деградации украинского государства уже очевиден не только России, но и Европе.
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