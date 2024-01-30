Столтенберг назвал поставки вооружения на Украину способом достичь мира

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что поставки вооружения на Украину приблизят достижение мира. Об этом он заявил на совместной с госсекретарём США Энтони Блинкеном пресс-конференции.

"Помощь Украине — это не благотворительность, а инвестиция в собственную безопасность стран альянса", — сказал Столтенберг.

По мнению генсека альянса, все союзники продолжат такую поддержку. Кроме того, Столтенберг порассуждал о будущем при победе России над Украиной. Он указал, что это может подтолкнуть Китай к применению силы по отношению к Тайваню. Также на подобный шаг способны КНДР и Иран.