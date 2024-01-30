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29 января, 22:30

Столтенберг назвал поставки вооружения на Украину способом достичь мира

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что поставки вооружения на Украину приблизят достижение мира. Об этом он заявил на совместной с госсекретарём США Энтони Блинкеном пресс-конференции.

"Помощь Украине — это не благотворительность, а инвестиция в собственную безопасность стран альянса", — сказал Столтенберг.

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По мнению генсека альянса, все союзники продолжат такую поддержку. Кроме того, Столтенберг порассуждал о будущем при победе России над Украиной. Он указал, что это может подтолкнуть Китай к применению силы по отношению к Тайваню. Также на подобный шаг способны КНДР и Иран.

Ранее в МИД РФ обратили внимание, что "формула мира", предлагаемая Владимиром Зеленским, препятствует предложениям других стран по Украине. В частности, речь идёт об идеях Китая, Бразилии и африканских стран.

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nato.int

Артур Лапсаков
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