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29 января, 22:06

Блинкен: США на поле боя видят последствия прекращения поставок оружия Украине

В Вашингтоне на поле боя видят последствия прекращения поставок вооружения Украине, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"И у нас в настоящее время закончилась военная помощь, которую мы оказывали Украине. И мы даже видим некоторые подлинные свидетельства того, что это означает на поле боя", — сказал он в ходе совместной с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом пресс-конференции, не став вдаваться в подробности.

В США заявили о "чувстве отчаяния в коридорах власти Украины"
В США заявили о "чувстве отчаяния в коридорах власти Украины"

По словам Блинкена, если США не выполнят свои обязательства, всё, чего добились украинцы, будет под угрозой. Поэтому, указал он, Конгрессу нужно принять дополнительный бюджетный запрос, сделанный президентом страны Джо Байденом.

Ранее в США заявили, что ВСУ не в состоянии использовать три четверти полученных Leopard 2. Однако журналисты признали, что будь на месте "Леопардов" иная техника, то результат контрнаступа от этого не изменился бы.

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T.me / Міністерство оборони України

Артур Лапсаков
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