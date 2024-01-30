Блинкен: США на поле боя видят последствия прекращения поставок оружия Украине
В Вашингтоне на поле боя видят последствия прекращения поставок вооружения Украине, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
"И у нас в настоящее время закончилась военная помощь, которую мы оказывали Украине. И мы даже видим некоторые подлинные свидетельства того, что это означает на поле боя", — сказал он в ходе совместной с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом пресс-конференции, не став вдаваться в подробности.
По словам Блинкена, если США не выполнят свои обязательства, всё, чего добились украинцы, будет под угрозой. Поэтому, указал он, Конгрессу нужно принять дополнительный бюджетный запрос, сделанный президентом страны Джо Байденом.
Ранее в США заявили, что ВСУ не в состоянии использовать три четверти полученных Leopard 2. Однако журналисты признали, что будь на месте "Леопардов" иная техника, то результат контрнаступа от этого не изменился бы.
T.me / Міністерство оборони України