Блинкен: США на поле боя видят последствия прекращения поставок оружия Украине

В Вашингтоне на поле боя видят последствия прекращения поставок вооружения Украине, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"И у нас в настоящее время закончилась военная помощь, которую мы оказывали Украине. И мы даже видим некоторые подлинные свидетельства того, что это означает на поле боя", — сказал он в ходе совместной с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом пресс-конференции, не став вдаваться в подробности.

По словам Блинкена, если США не выполнят свои обязательства, всё, чего добились украинцы, будет под угрозой. Поэтому, указал он, Конгрессу нужно принять дополнительный бюджетный запрос, сделанный президентом страны Джо Байденом.