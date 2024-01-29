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В США заявили о "чувстве отчаяния в коридорах власти Украины"

WP: На Украине воцарилось отчаяние, а надежда на победу над РФ ускользает

29 января, 09:56
Киевские власти охвачены отчаянием, боясь потерять поддержку Запада. Обложка © Getty Images / Ukrainian Presidency

Киевские власти охвачены отчаянием, боясь потерять поддержку Запада. Обложка © Getty Images / Ukrainian Presidency

Киевские власти охвачены отчаянием, так как в мире продолжает расти усталость от украинского конфликта. Об этом пишет колумнист издания The Washington Post Ишан Тарур.

"Трудно игнорировать чувство отчаяния в коридорах власти Украины", — подчёркивается в публикации под названием "Надежды Украины на победу над Россией ускользают".

Тарур отметил, что Киев не прекращает обращаться к Западу с настойчивыми просьбами дать ещё больше вооружения, денег и политических обязательств. Автор напомнил читателям, что Владимир Зеленский не поленился объехать западные столицы в конце 2023 года, так как почувствовал ослабевающее внимание к Украине и обеспокоился уменьшением поддержки от США.

В статье делается вывод, что наступивший год окажется для Украины "неурожайным" во всех смыслах. Тарур подчеркнул, что ни о каком наступлении ВСУ речь идти не может, для киевского командования теперь важнее сосредоточиться на обороне.

США планируют предоставить Украине гарантии безопасности на 10 лет, включающие четыре этапа
США планируют предоставить Украине гарантии безопасности на 10 лет, включающие четыре этапа

Ранее обозреватель издания American Thinker Моника Шоуолтер усомнилась в целесообразности финансирования Киева. По её словам, Украине нужно отказаться от части территорий, так как граждане страны не хотят воевать за неё.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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