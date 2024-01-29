В США заявили о "чувстве отчаяния в коридорах власти Украины" WP: На Украине воцарилось отчаяние, а надежда на победу над РФ ускользает 29 января, 09:56 Киевские власти охвачены отчаянием, боясь потерять поддержку Запада. Обложка © Getty Images / Ukrainian Presidency

Киевские власти охвачены отчаянием, так как в мире продолжает расти усталость от украинского конфликта. Об этом пишет колумнист издания The Washington Post Ишан Тарур.

"Трудно игнорировать чувство отчаяния в коридорах власти Украины", — подчёркивается в публикации под названием "Надежды Украины на победу над Россией ускользают".

Тарур отметил, что Киев не прекращает обращаться к Западу с настойчивыми просьбами дать ещё больше вооружения, денег и политических обязательств. Автор напомнил читателям, что Владимир Зеленский не поленился объехать западные столицы в конце 2023 года, так как почувствовал ослабевающее внимание к Украине и обеспокоился уменьшением поддержки от США.

В статье делается вывод, что наступивший год окажется для Украины "неурожайным" во всех смыслах. Тарур подчеркнул, что ни о каком наступлении ВСУ речь идти не может, для киевского командования теперь важнее сосредоточиться на обороне.

Ранее обозреватель издания American Thinker Моника Шоуолтер усомнилась в целесообразности финансирования Киева. По её словам, Украине нужно отказаться от части территорий, так как граждане страны не хотят воевать за неё.

Авторы Татьяна Миссуми