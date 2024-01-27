США планируют предоставить Украине гарантии безопасности на 10 лет, включающие четыре этапа

США планируют весной предоставить Украине гарантии безопасности на десять лет. План предусматривает четыре этапа: борьбу, строительство, восстановление и реформирование. Однако это, как пишет газета Washington Post (WP), станет возможным, только если Конгресс одобрит запрос на выделение пакета помощи в размере 61 миллиарда долларов.

По данным издания, американское соглашение будет предусматривать поддержку краткосрочных военных операций и создание армии, способной "сдерживать ВС России". План, в частности, включает поставки военной техники и боеприпасов, а также дополнительных средств ПВО.

Также соглашение будет предполагать проведение антикоррупционных реформ, необходимых для привлечения инвестиций на Украину. Кроме того, американцы предложат помощь в проведении политических изменений, необходимых для "полной интеграции в западные институты".