США планируют предоставить Украине гарантии безопасности на 10 лет, включающие четыре этапа
WP: США планируют предоставить Киеву гарантии безопасности на 10 лет
США планируют весной предоставить Украине гарантии безопасности на десять лет. План предусматривает четыре этапа: борьбу, строительство, восстановление и реформирование. Однако это, как пишет газета Washington Post (WP), станет возможным, только если Конгресс одобрит запрос на выделение пакета помощи в размере 61 миллиарда долларов.
По данным издания, американское соглашение будет предусматривать поддержку краткосрочных военных операций и создание армии, способной "сдерживать ВС России". План, в частности, включает поставки военной техники и боеприпасов, а также дополнительных средств ПВО.
Также соглашение будет предполагать проведение антикоррупционных реформ, необходимых для привлечения инвестиций на Украину. Кроме того, американцы предложат помощь в проведении политических изменений, необходимых для "полной интеграции в западные институты".
А ранее спикер Минобороны Украины Илларион Павлюк заявил, что в 2024-м Киев получит оружие, которого "ещё не было". Оно, по его словам, якобы поможет ВСУ поражать логистические узлы.
Ukrainian Presidency / Handout / Anadolu Agency