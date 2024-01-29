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29 января, 13:56

В США заявили, что ВСУ не в состоянии использовать три четверти полученных Leopard 2

FA: ВСУ не могут использовать танки Leopard 2 из-за проблем с обслуживанием

Украина не может применять танки Leopard 2 в вооружённом конфликте с Россией из-за отсутствия возможности обслуживать их должным образом. Об этом говорится в материале журнала Foreign Affairs.

"Из менее чем ста Leopard 2 на вооружении Украины по меньшей мере 26 были подбиты, другие не могут быть использованы из-за проблем с ремонтом и обслуживанием", пишет издание.

В тексте также сказано, что эффективность машин Leopard 2 в бою в значительной степени — как и у любого танка — зависит от координации с другими видами войск и наличия вспомогательной инфраструктуры. А у Украины с этим в 2023 году всё было печально, признают авторы.

Leopard 2 при слабой поддержке показали плохой результат во время летнего контрнаступления украинской армии, утверждает Foreign Affairs. А то, как контрнаступ ВСУ был организован, не наводит на мысли о том, что более эффективные танки смогли бы что-либо изменить.

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Ранее в Минобороны сообщили о том, что украинская армия потеряла на Донецком направлении до 320 военных и десять танков, в том числе немецкие Leopard. Среди других потерь противника в ведомстве перечислили шесть бронированных автомобилей, две боевые машины пехоты, машину зенитного ракетного комплекса "Стрела-10", а также 12 автомобилей.

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Юрий Лысенко
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