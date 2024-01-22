Регион

Уведомления отключены

22 января, 11:44

ВСУ лишились на Донецком направлении десяти танков, в том числе немецких Leopard

Украинская армия за сутки потеряла на Донецком направлении до 320 военных и десять танков. Фото © Агентство "Москва" / Артур Новосильцев

Украинская армия за сутки потеряла на Донецком направлении до 320 военных и десять танков. Фото © Агентство "Москва" / Артур Новосильцев

Украинская армия потеряла на Донецком направлении до 320 военных и десять танков, в том числе немецкие Leopard. Об этом сообщили на брифинге в понедельник, 22 января, в пресс-службе Минобороны РФ. Среди других потерь противника в ведомстве перечислили шесть бронированных автомобилей, две боевые машины пехоты, машину зенитного ракетного комплекса "Стрела-10", а также 12 автомобилей.

Украинцы доломали "Леопарды" при починке и теперь жалуются на их нехватку
Украинцы доломали "Леопарды" при починке и теперь жалуются на их нехватку

Напомним, что ранее ВСУ лишились 160 бойцов и двух танков Leopard 2 на Купянском направлении. Кроме того, российские военнослужащие группировки "Запад" точными ударами подбили целый взвод немецких танков Leopard 2A6, который только готовился к наступлению на Сватовском направлении.

Марина Калегина
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция на Украине
  • ВСУ
  • Армия
  • Военная техника
  • Наука и Технологии
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров