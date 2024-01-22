ВСУ лишились на Донецком направлении десяти танков, в том числе немецких Leopard

Украинская армия потеряла на Донецком направлении до 320 военных и десять танков, в том числе немецкие Leopard. Об этом сообщили на брифинге в понедельник, 22 января, в пресс-службе Минобороны РФ. Среди других потерь противника в ведомстве перечислили шесть бронированных автомобилей, две боевые машины пехоты, машину зенитного ракетного комплекса "Стрела-10", а также 12 автомобилей.