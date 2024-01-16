ВСУ лишились 160 бойцов и двух танков Leopard 2 на Купянском направлении
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Российские военные подбили два переданных Украине немецких танка Leopard 2 на Купянском направлении. Об этом сообщили журналистам во вторник, 16 января, в пресс-службе Минобороны РФ. По данным военного ведомства, отличились подразделения Западной группировки войск, которые активными действиями и огнём артиллерии отразили шесть атак украинских штурмовиков в районе населённого пункта Синьковка (Харьковская область).
"Потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, три танка, из которых два — Leopard 2, и два пикапа", — перечислили в Минобороны.
Ранее сообщалось, что экипажи штурмовиков Су-25 разгромили позиции украинских сил на Донецком направлении. Цель была поражена с использованием неуправляемых авиационных ракет.