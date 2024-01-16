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16 января, 11:26

ВСУ лишились 160 бойцов и двух танков Leopard 2 на Купянском направлении

Фото © Alexander Welscher / DPA

Фото © Alexander Welscher / DPA

Российские военные подбили два переданных Украине немецких танка Leopard 2 на Купянском направлении. Об этом сообщили журналистам во вторник, 16 января, в пресс-службе Минобороны РФ. По данным военного ведомства, отличились подразделения Западной группировки войск, которые активными действиями и огнём артиллерии отразили шесть атак украинских штурмовиков в районе населённого пункта Синьковка (Харьковская область).

"Потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, три танка, из которых два — Leopard 2, и два пикапа", — перечислили в Минобороны.

ВСУ за сутки потеряли на Донецком направлении более 200 военных и танк
ВСУ за сутки потеряли на Донецком направлении более 200 военных и танк

Ранее сообщалось, что экипажи штурмовиков Су-25 разгромили позиции украинских сил на Донецком направлении. Цель была поражена с использованием неуправляемых авиационных ракет.

Марина Калегина
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