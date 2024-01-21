"Заработал боевую славу": В Китае назвали российский танк, который в разы превосходит немецкий Leopard 2

Российские модернизированные танки Т-80БВМ превосходят немецкие Leopard 2 в зоне спецоперации (СВО) на Украине. Об этом пишет китайское издание Sohu.

"Российский Т-80БВМ заработал себе боевую славу. Очутившись рядом с ним, немецкий "Леопард" явно почувствовал себя лишним! Ведь его, как сообщается, не могут приспособить к тяжёлым военным условиям", — говорится в материале.

Издание подчёркивает, что основным преимуществом танка Т-80БВМ стало наличие мощного газотурбинного двигателя. Подобного рода оснащение обеспечивает отличную проходимость, а также позволяет российской технике быстро приспосабливаться к изменчивой ситуации на поле боя. Хвалёные немецкие Leopard 2 в этом плане куда хуже. В частности, они регулярно тонут в грязи. Также журналисты отмечают, что в модернизированный Т-80БВМ внедрили систему связи, которая быстро передаёт сигналы. Помимо этого, боевую машину оснастили передовыми приборами управления огнём и ночного видения, чего нет у немецких танков.