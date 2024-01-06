В США назвали российское оружие, затмевающее аналоги НАТО

Российские модернизированные танки Т-80БВМ в зоне СВО продемонстрировали превосходство над отправленными Киеву немецкими боевыми машинами Leopard. Об этом говорится в статье американского журнала Military Watch Magazine.

"Газотурбинный двигатель Т-80 обеспечивает серьёзное преимущество в проходимости как перед другими классами российских танков, так и перед всеми западными танками", — отметили в издании.

В материале также подчёркивается, что танки стран НАТО непригодны для боёв в зоне СВО, так как они тонут в грязи. Там уточнили, что это относится и к усовершенствованным танкам Leopard 2. Что касается американского танка M1 Abrams, то он тоже имеет газотурбинный двигатель, как у Т-80БВМ, однако его мощность сильно уступает российскому танку.