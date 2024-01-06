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6 января, 09:49

В США назвали российское оружие, затмевающее аналоги НАТО

MWM: Модернизированный российский танк Т-80 превосходит аналоги стран НАТО

Российские модернизированные танки Т-80БВМ в зоне СВО продемонстрировали превосходство над отправленными Киеву немецкими боевыми машинами Leopard. Об этом говорится в статье американского журнала Military Watch Magazine.

"Газотурбинный двигатель Т-80 обеспечивает серьёзное преимущество в проходимости как перед другими классами российских танков, так и перед всеми западными танками", — отметили в издании.

В материале также подчёркивается, что танки стран НАТО непригодны для боёв в зоне СВО, так как они тонут в грязи. Там уточнили, что это относится и к усовершенствованным танкам Leopard 2. Что касается американского танка M1 Abrams, то он тоже имеет газотурбинный двигатель, как у Т-80БВМ, однако его мощность сильно уступает российскому танку.

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Ранее западные СМИ сообщили, что Киев "спрятал" переданные танки Abrams, боясь выпускать их на поле боя. Ни одной боевой машины ещё не видели с момента прибытия два месяца назад.

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ТАСС / Александр Полегенько

Александра Мышляева
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