В Германии назвали оружие, которым Россия разнесёт "надежду" ВСУ

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Регион
Опубликовано 1 января 2024, 04:33
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Полковник Рихтер: РФ уничтожит истребители F-16 в случае их появления на Украине

Истребитель F-16. Обложка © Getty Images / Stocktrek Images

Истребитель F-16. Обложка © Getty Images / Stocktrek Images

Россия с лёгкостью уничтожит истребители F-16 в случае их появления на Украине. Такой прогноз дал полковник Бундесвера в отставке и военный эксперт Вольфганг Рихтер в интервью Welt. Он уверен, что эти самолёты никак не повлияют на ход боевых действий и не станут "супероружием" для ВСУ.

"F-16 малоэффективен против крылатых или баллистических ракет, запускаемых из пространств, отличных от тех, над которыми летает этот истребитель. Имею в виду те, которые поражают цель из глубоких тыловых территорий, расположенных в России. Их также может запускать Черноморский флот", — пояснил Рихтер.

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Ранее Лайф сообщал, что Украина, вероятно, уже получила первые истребители F-16 от западных союзников. Стоит отметить, что официальные лица Киева не подтверждали прибытие F-16 на Украину. О готовности передать эту авиацию ранее заявляли Нидерланды, а также Дания и Норвегия. По словам бывшего министра обороны Незалежной Алексея Резникова, боевое применение F-16 может произойти весной 2024 года. Однако, как полагает бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, самолёты станут лёгкой целью для российских ЗРК. Кроме того, проблемой для ВСУ является нехватка кадров.

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Оксана Попова
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