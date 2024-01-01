В Германии назвали оружие, которым Россия разнесёт "надежду" ВСУ

Россия с лёгкостью уничтожит истребители F-16 в случае их появления на Украине. Такой прогноз дал полковник Бундесвера в отставке и военный эксперт Вольфганг Рихтер в интервью Welt. Он уверен, что эти самолёты никак не повлияют на ход боевых действий и не станут "супероружием" для ВСУ.