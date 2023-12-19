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Шойгу: Атомный подводный крейсер "Император Александр III" принят в состав ВМФ

19 декабря, 11:33
<p>Фото © Михаил Климентьев / ТАСС </p>

Фото © Михаил Климентьев / ТАСС

Атомный подводный крейсер "Император Александр III" проекта "Борей-А" принят в состав Военно-морского флота. Об этом заявил во вторник, 19 декабря, министр обороны Сергей Шойгу, выступая на расширенном заседании коллегии ведомства.

"В состав ВМФ принят очередной атомный подводный крейсер проекта "Борей-А" "Император Александр III", вооружённый баллистическими ракетами "Булава", сообщил он.

"Император Александр III" — российская атомная подводная лодка стратегического назначения, относящаяся к четвёртому поколению. Седьмой корабль проекта 955 "Борей" и четвёртый, строящийся по модернизированному проекту "Борей-А". 5 ноября 2023 года "Император Александр III" успешно выполнил испытательный пуск баллистической ракеты морского базирования "Булава". Ракету запустили из акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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