Шойгу: Атомный подводный крейсер "Император Александр III" принят в состав ВМФ
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Атомный подводный крейсер "Император Александр III" проекта "Борей-А" принят в состав Военно-морского флота. Об этом заявил во вторник, 19 декабря, министр обороны Сергей Шойгу, выступая на расширенном заседании коллегии ведомства.
"В состав ВМФ принят очередной атомный подводный крейсер проекта "Борей-А" "Император Александр III", вооружённый баллистическими ракетами "Булава", — сообщил он.
"Император Александр III" — российская атомная подводная лодка стратегического назначения, относящаяся к четвёртому поколению. Седьмой корабль проекта 955 "Борей" и четвёртый, строящийся по модернизированному проекту "Борей-А". 5 ноября 2023 года "Император Александр III" успешно выполнил испытательный пуск баллистической ракеты морского базирования "Булава". Ракету запустили из акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке.