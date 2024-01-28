МИД: "Формула мира" Зеленского препятствует предложениям других стран по Украине
Продвигаемая Владимиром Зеленским так называемая формула мира препятствует логичным предложениям Китая, Бразилии и африканских стран по урегулированию украинского конфликта. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал глава Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.
"Встречи в "копенгагенском формате" и "формула мира" Зеленского узурпируют право на мирные инициативы и препятствуют продвижению разумных предложений других стран, включая идеи наших китайских, бразильских и африканских партнёров. Тем самым они, по сути, мешают процессу урегулирования", — пояснил Полищук.
В декабре прошлого года Владимир Зеленский заявил, что в Киеве прорабатывают анонсированную ранее "формулу мира". В ней объединены позиции 50 стран, но не России. Москву пообещали ознакомить с документом, когда тот будет готов. В этом месяце в Давосе прошла встреча по "формуле мира" Зеленского, в ходе которой глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что конфликт на Украине невозможно урегулировать без участия Москвы. Кроме того, швейцарский политик Ги Меттан назвал встречу фарсом. Впрочем, как указали зарубежные СМИ, встреча в Швейцарии закончилась ничем.
T.me / МИД РФ