МИД: "Формула мира" Зеленского препятствует предложениям других стран по Украине

Продвигаемая Владимиром Зеленским так называемая формула мира препятствует логичным предложениям Китая, Бразилии и африканских стран по урегулированию украинского конфликта. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал глава Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

"Встречи в "копенгагенском формате" и "формула мира" Зеленского узурпируют право на мирные инициативы и препятствуют продвижению разумных предложений других стран, включая идеи наших китайских, бразильских и африканских партнёров. Тем самым они, по сути, мешают процессу урегулирования", — пояснил Полищук.