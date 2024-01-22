"Путь в никуда": Лавров дал ценный совет Западу по поводу "формулы мира" Зеленского

Для Соединённых Штатов и Евросоюза будет лучше, если они как можно раньше осознают, что так называемая формула мира Владимира Зеленского по большому счёту является путём в никуда. С соответствующим заявлением на заседании Совета Безопасности ООН по Украине, трансляция которого доступна на "Ютубе", выступил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.

Так глава внешнеполитического ведомства прокомментировал стремление Запада реализовать переговоры по украинскому конфликту без участия Москвы. В то же время министр назвал "копенгагенский формат" абсолютно сюрреалистичным и выразил своё разочарование тем, что Секретариат ООН участвует в подобных мероприятиях, подвергая риску свою репутацию.

"Все эти формулы — путь в никуда, и чем раньше в Вашингтоне, Лондоне, Париже, Брюсселе это осознают, тем лучше будет и для Украины, и для Запада", — заявил Лавров.