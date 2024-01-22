Лавров рассказал о провальном прогнозе Киева насчёт русских и украинцев
Лавров: Русские и украинцы мирно живут в Крыму, несмотря на прогнозы Киева
Русские и украинцы мирно живут в Крыму, несмотря на прогнозы Киева. Соответствующее заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по Украине, который проходит в Нью-Йорке.
"Вопреки предсказаниям киевских пропагандистов русские и украинцы, да и другие национальности, живут там в мире и согласии", — сказал российский министр.
Ранее Лавров, выступая на заседании СБ ООН, заявил, что Киев продолжает бросать своих граждан в качестве пушечного мяса на защиту интересов Запада. Министр убеждён, что жизни сотен тысяч украинцев можно сохранить, если руководство их страны примет решение прекратить боевые действия.
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