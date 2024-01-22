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22 января, 16:02

Лавров рассказал о провальном прогнозе Киева насчёт русских и украинцев

Лавров: Русские и украинцы мирно живут в Крыму, несмотря на прогнозы Киева

Русские и украинцы мирно живут в Крыму, несмотря на прогнозы Киева. Соответствующее заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по Украине, который проходит в Нью-Йорке.

"Вопреки предсказаниям киевских пропагандистов русские и украинцы, да и другие национальности, живут там в мире и согласии", — сказал российский министр.

Ранее Лавров, выступая на заседании СБ ООН, заявил, что Киев продолжает бросать своих граждан в качестве пушечного мяса на защиту интересов Запада. Министр убеждён, что жизни сотен тысяч украинцев можно сохранить, если руководство их страны примет решение прекратить боевые действия.

Лавров напомнил Западу, чьим оружием Киев безжалостно бьёт по гражданским объектам
Лавров напомнил Западу, чьим оружием Киев безжалостно бьёт по гражданским объектам
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Getty Images / Stephanie Keith

Наталья Исакова
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