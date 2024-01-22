Лавров: Если Киев прекратит воевать, это сохранит жизни сотен тысяч украинцев

Киев продолжает бросать своих граждан в качестве пушечного мяса на защиту интересов Запада. Об этом заявил в понедельник, 22 января, министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по Украине. Российский дипломат убеждён, что жизни сотен тысяч украинцев можно сохранить, если киевское руководство примет решение прекратить воевать.

"Что произойдёт, если воевать прекратит Украина? Свои жизни точно сохранят сотни тысяч тех, кого сегодня киевская власть пытается отловить как скот на улицах, в барах, в храмах и в качестве пушечного мяса бросить погибать за западные геополитические интересы и, как говорят, демократические ценности", — указал Лавров.