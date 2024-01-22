Лавров напомнил Западу, чьим оружием Киев безжалостно бьёт по гражданским объектам

Западные страны не смущает, что поставленное ими вооружение киевский режим использует для того, чтобы преднамеренно и безжалостно бить по сугубо гражданским объектам на территории России. Об этом заявил в понедельник, 22 января, министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.

"Торговцев смертью нисколько не смущает, что их оружием, в том числе кассетными боеприпасами и снарядами с обеднённым ураном, методично, безжалостно и преднамеренно, сознательно бьют по сугубо гражданским объектам, как это было при ударах по жилым кварталам Белгорода 30 декабря и вчера по рынку и магазинам Донецка", — указал глава российского МИД.