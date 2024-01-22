Лавров напомнил Западу, чьим оружием Киев безжалостно бьёт по гражданским объектам
Глава МИД РФ Лавров: Киев безжалостно и сознательно бьёт по гражданским объектам
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Западные страны не смущает, что поставленное ими вооружение киевский режим использует для того, чтобы преднамеренно и безжалостно бить по сугубо гражданским объектам на территории России. Об этом заявил в понедельник, 22 января, министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.
"Торговцев смертью нисколько не смущает, что их оружием, в том числе кассетными боеприпасами и снарядами с обеднённым ураном, методично, безжалостно и преднамеренно, сознательно бьют по сугубо гражданским объектам, как это было при ударах по жилым кварталам Белгорода 30 декабря и вчера по рынку и магазинам Донецка", — указал глава российского МИД.
Лавров выразил сожаление, что большинство членов Евросоюза продолжают послушно выполнять приказы Вашингтона и поставлять Киеву новые партии оружия, хотя их собственные арсеналы уже опустошены.
Напомним, 21 января ВСУ нанесли удар по донецкому микрорайону Текстильщик. Под артиллерийским огнём оказался рынок, на котором воскресным утром было много покупателей из числа мирного населения. Затем последовала ещё одна атака — в Куйбышевском районе ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника по мирным людям. 21 января в Донецке погибло 28 человек, несколько десятков пострадали. Сегодня, 22 января, в ДНР день траура по погибшим. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил установить всех причастных к обстрелу.