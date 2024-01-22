Лавров заявил о готовности к переговорам и назвал условие
Лавров: Россия готова к переговорам, но не о сохранении текущей киевской власти
Россия готова к мирным переговорам по Украине, но не станет обсуждать, как сохранить главарей нынешней киевской власти. Москва никогда не отказывалась от решения конфликта дипломатическим путём, заявил министр иностранных дел РФ (МИД) Сергей Лавров на заседании СБ ООН по Украине.
"Именно так, как и положено братьям и добрым соседям, они [россияне и украинцы] и будут жить после реализации целей специальной военной операции, будь то военным или мирным путём. Напомню, что мы никогда не отказывались от последнего и всегда сохраняли готовность к переговорам", — указал глава МИД РФ.
Лавров добавил, что переговоры будут проводиться не с целью определить, как сохранить у власти главарей киевского режима и потакать их фантазиям. Основная их цель — преодолеть наследие разрушительного десятилетнего разграбления Украины и насилия над жителями страны, пояснил министр.
Напомним, сегодня, 22 января, Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в заседаниях СБ ООН по Украине. В ходе встречи министр заявил, что Киев продолжает бросать своих граждан как пушечное мясо на защиту интересов Запада. Также глава МИД рассказал о провальном прогнозе Киева насчёт русских и украинцев и публично разоблачил лукавый тезис Запада о России.
LIFE / Динар Шакиров