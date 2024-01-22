Лавров заявил о готовности к переговорам и назвал условие

Россия готова к мирным переговорам по Украине, но не станет обсуждать, как сохранить главарей нынешней киевской власти. Москва никогда не отказывалась от решения конфликта дипломатическим путём, заявил министр иностранных дел РФ (МИД) Сергей Лавров на заседании СБ ООН по Украине.

"Именно так, как и положено братьям и добрым соседям, они [россияне и украинцы] и будут жить после реализации целей специальной военной операции, будь то военным или мирным путём. Напомню, что мы никогда не отказывались от последнего и всегда сохраняли готовность к переговорам", — указал глава МИД РФ.