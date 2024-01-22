"Чего только не придумаешь": Лавров публично разоблачил лукавый тезис Запада о России

Обвинения Запада в том, что Россия якобы намерена атаковать другие страны, являются выдумками. Такие тезисы связаны с намерением "выбить деньги" из других государств на помощь Украине, заявил министр иностранных дел РФ (МИД) Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН, посвящённом ситуации на Украине.

Лавров добавил, что в высших эшелонах Соединённых Штатов договорились даже до того, что вслед за окончанием конфликта на Украине Россия якобы нападёт на Прибалтику, Польшу, Финляндию. Чего только не пытаются придумать на Западе, отметил министр, в надежде выбить деньги из Конгресса и парламентов европейских государств, а также убедить их в необходимости безостановочно помогать Киеву в ущерб своим собственным гражданам до последнего доллара и последнего евро.