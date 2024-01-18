Лавров: У Запада нет никаких надежд, что Россия будет побеждена 18 января, 08:59 Глава МИД РФ Сергей Лавров. Обложка © LIFE / Павел Баранов

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал фантазиями Запада заявления о возможной "победе над Россией". Он подчеркнул, что такие слова западных политиков к реальной жизни не имеют никакого отношения.

"Нет никаких надежд на то, что Россия будет каким-то образом побеждена. Те, кто не учил историю, а таких много на Западе, и географию тоже они мало знают, — они могут на эти вопросы фантазировать. Либо писать очередной сценарий для "Квартала 95". Но к реальной жизни это не будет иметь никакого отношения", — подчеркнул Лавров в ходе пресс-конференции.

Напомним, ранее президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал киевскому режиму очередные поставки вооружения и подчеркнул, что позволить России победить — значит подвергнуть себя риску того, что установленные правила международного порядка больше не будут соблюдаться. Ему ответили в МИД РФ: Мария Захарова иронично заметила, что Запад продолжает жить по собственным выдуманным правилам и победа России в ходе спецоперации не зависит от "позволения" кого бы то ни было.

Авторы Александра Вишнякова