Регион

Уведомления отключены

Новости
Расследования
SHOT проверка
Специальная военная операция
Владимир Путин
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Криминал
Главное
Последние новости

Лавров назвал слухами сообщения о "прямых переговорах" РФ и Украины в Женеве

Пакистан привёл вооружённые силы в чрезвычайно высокую боевую готовность

На 104-м году жизни умерла дочь советского военачальника Михаила Фрунзе

Хабиров пообещал показать истинное лицо организаторов беспорядков в Башкирии

Шольц обратился к ЕС из страха победы России в СВО

В России заложат новый атомный ледокол "Ленинград" в память о защитниках города в годы ВОВ

Беглов заявил об отсутствии пострадавших при отражении атаки дрона в Ленобласти

Ребёнок погиб при взрыве газа в частном доме в Махачкале

Женщина пострадала в результате обстрела Белгорода со стороны ВСУ

В Европарламенте раскритиковали украинские СМИ за глупые публикации о России

Лавров: У Запада нет никаких надежд, что Россия будет побеждена

18 января, 08:59
Глава МИД РФ Сергей Лавров. Обложка © LIFE / Павел Баранов

Глава МИД РФ Сергей Лавров. Обложка © LIFE / Павел Баранов

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал фантазиями Запада заявления о возможной "победе над Россией". Он подчеркнул, что такие слова западных политиков к реальной жизни не имеют никакого отношения.

"Нет никаких надежд на то, что Россия будет каким-то образом побеждена. Те, кто не учил историю, а таких много на Западе, и географию тоже они мало знают, — они могут на эти вопросы фантазировать. Либо писать очередной сценарий для "Квартала 95". Но к реальной жизни это не будет иметь никакого отношения", подчеркнул Лавров в ходе пресс-конференции.

"Победа над РФ" — в прошлом: США и ЕС тайно меняют стратегию по Украине, узнали СМИ
"Победа над РФ" — в прошлом: США и ЕС тайно меняют стратегию по Украине, узнали СМИ

Напомним, ранее президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал киевскому режиму очередные поставки вооружения и подчеркнул, что позволить России победить — значит подвергнуть себя риску того, что установленные правила международного порядка больше не будут соблюдаться. Ему ответили в МИД РФ: Мария Захарова иронично заметила, что Запад продолжает жить по собственным выдуманным правилам и победа России в ходе спецоперации не зависит от "позволения" кого бы то ни было.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!