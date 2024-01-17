Захарова жёстко ответила на призыв Макрона "не позволить" России победить Захарова: Победа России не зависит от "позволения" Макрона или кого-либо ещё 17 января, 07:43 Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Обложка © Shutterstock

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что победа России в ходе спецоперации не зависит от "позволения" кого бы то ни было. Так она прокомментировала слова французского лидера Эмманюэля Макрона, призвавшего Запад не дать Москве победить.

Президент Франции анонсировал свой визит на Украину и пообещал киевскому режиму очередные поставки вооружения. Он также подчеркнул, что позволить России победить — значит подвергнуть себя риску того, что установленные правила международного порядка больше не будут соблюдаться. Захарова иронично заметила, что Запад продолжает жить по собственным выдуманным правилам, игнорируя законы.

"Если Макрон располагает копией упомянутых "правил", просьба поделиться. Что касается победы, то она от "позволения" Макрона или кого-либо ещё не зависит, — Россия сделает то, о чём заявила", — написала она в телеграм-канале.

Напомним, французский лидер Эмманюэль Макрон анонсировал свой визит в Киев, в рамках которого будут согласованы новые поставки вооружений Украине. Он также сообщил, что в ходе поездки будет подписано двустороннее соглашение о гарантиях безопасности. Париж планирует передать Киеву 40 ракет SCALP и "сотни бомб".

Авторы Татьяна Миссуми